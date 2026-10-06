Ett bolag vid namn Spritz82 ville introducera sin egen Aperol-dryck på den spanska marknaden. Det får man nu inte efter motstånd från Campari.
Campari vinner rättstvist – konkurrent får inte kalla dryck för Aperol82
Campari har vunnit en varumärkestvist inom EU efter att ha motsatt sig registreringen av det spanska varumärket Spritz82.
EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO bedömer att varumärket kan förväxlas med Camparis Aperol Spritz och har därför stoppat registreringen.
Ansökan om varumärket Aperol82 gjordes av det spanska bolaget General Fruit Ibérica i Terrassa. Campari invände mot registreringen i juni 2025.
Riskerar att blandas ihop
Efter att ha granskat bland annat namnen, de grafiska uttrycken, färgerna och hur konsumenterna kan uppfatta varumärkena har EUIPO kommit fram till att det finns en tillräckligt stor risk för förväxling, skriver El País.
En central del av bedömningen är ordet Spritz. Begreppet används internationellt för en typ av drink som vanligtvis består av mousserande vin, kolsyrat vatten och en bitterlikör.
Ordet har tyskt ursprung och är välkänt som drinkbegrepp på flera europeiska marknader.
EUIPO gör däremot bedömningen att betydelsen inte är lika etablerad bland spansktalande konsumenter.
För en del av den spanska publiken, särskilt personer som inte är vana cocktailkonsumenter, kan Spritz i stället uppfattas som ett kännetecken för varumärket Aperol Spritz.
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Underkände argumenten
Det innebär enligt myndigheten att användningen av samma ord ökar risken för att konsumenter tror att produkterna har samma kommersiella ursprung eller att företagen har en koppling till varandra.
Att den spanska ansökan innehåller siffran 82 anses inte vara tillräckligt för att skapa ett tydligt avstånd till Camparis varumärke.
EUIPO bedömer att siffrorna bland annat kan uppfattas som ett årtal och därför har begränsad betydelse för helhetsintrycket.
Även den orange färgen som används i båda varumärkena bidrar till likheten.
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Har tydliga likheter
Myndigheten konstaterar samtidigt att produkterna som omfattas av de två varumärkena är identiska.
Vid bedömningen av risken för förväxling vägs bland annat produkternas egenskaper, användningsområden, konkurrensförhållanden, distributionskanaler och målgrupper in.
EUIPO framhåller att det räcker att det finns en risk för förväxling hos en del av den relevanta konsumentgruppen inom EU för att en varumärkesansökan ska kunna avslås.
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