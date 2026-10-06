Campari vinner rättstvist – konkurrent får inte kalla dryck för Aperol82

Campari har vunnit en varumärkestvist inom EU efter att ha motsatt sig registreringen av det spanska varumärket Spritz82.

EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO bedömer att varumärket kan förväxlas med Camparis Aperol Spritz och har därför stoppat registreringen.

Ansökan om varumärket Aperol82 gjordes av det spanska bolaget General Fruit Ibérica i Terrassa. Campari invände mot registreringen i juni 2025.

Riskerar att blandas ihop

Efter att ha granskat bland annat namnen, de grafiska uttrycken, färgerna och hur konsumenterna kan uppfatta varumärkena har EUIPO kommit fram till att det finns en tillräckligt stor risk för förväxling, skriver El País.

En central del av bedömningen är ordet Spritz. Begreppet används internationellt för en typ av drink som vanligtvis består av mousserande vin, kolsyrat vatten och en bitterlikör.

Ordet har tyskt ursprung och är välkänt som drinkbegrepp på flera europeiska marknader.

EUIPO gör däremot bedömningen att betydelsen inte är lika etablerad bland spansktalande konsumenter.

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För en del av den spanska publiken, särskilt personer som inte är vana cocktailkonsumenter, kan Spritz i stället uppfattas som ett kännetecken för varumärket Aperol Spritz.

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