Bolagsjurister – en svår grupp att tillfredsställa

Som bolagsjurist är det vanligt att ta hjälp av en advokatbyrå. Med tanke på att det finns en juridisk förförståelse kan det också leda till högre krav.

Generellt är svenska bolagsjurister nöjda med sina advokater, men de efterlyser också förbättringar inom flera områden.

Det visar en ny studie från analysföretaget Regi, som tidskriften Advokaten skriver om.

Ställer högre krav

På bolagsjuristernas önskelista står tydligare kommunikation, tätare uppföljning och mer insyn i hur advokatbyråerna använder ny teknik som artificiell intelligens.

Bolagsjurister utgör en särskilt viktig klientgrupp för advokatbyråerna. Förutom den juridiska kompetensen i grunden har många har dessutom en bakgrund på advokatbyrå.

AI-verktyg som ChatGPT har förändrat flera aspekter av yrket, vilket bolagsjurister gärna vill ha information om.

Det gör att de både har förståelse för branschens villkor och förmåga att ställa höga krav på kvalitet och leverans.

Enligt Regi får advokatbyråerna genomgående höga betyg, framför allt när det gäller kompetens, tillgänglighet och specialistkunskap. Samtidigt är bolagsjuristerna mer krävande än andra köpare.

