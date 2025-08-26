När en bolagsjurist tar hjälp av en advokatbyrå är kraven ofta högre. En ny undersökning går på djupet med hur önskemålen egentligen ser ut.
Bolagsjurister – en svår grupp att tillfredsställa
Som bolagsjurist är det vanligt att ta hjälp av en advokatbyrå. Med tanke på att det finns en juridisk förförståelse kan det också leda till högre krav.
Generellt är svenska bolagsjurister nöjda med sina advokater, men de efterlyser också förbättringar inom flera områden.
Det visar en ny studie från analysföretaget Regi, som tidskriften Advokaten skriver om.
Ställer högre krav
På bolagsjuristernas önskelista står tydligare kommunikation, tätare uppföljning och mer insyn i hur advokatbyråerna använder ny teknik som artificiell intelligens.
Bolagsjurister utgör en särskilt viktig klientgrupp för advokatbyråerna. Förutom den juridiska kompetensen i grunden har många har dessutom en bakgrund på advokatbyrå.
Det gör att de både har förståelse för branschens villkor och förmåga att ställa höga krav på kvalitet och leverans.
Enligt Regi får advokatbyråerna genomgående höga betyg, framför allt när det gäller kompetens, tillgänglighet och specialistkunskap. Samtidigt är bolagsjuristerna mer krävande än andra köpare.
Vill ha bättre kommunikation
De ställer högre krav på engagemang, partnerskap och förståelse för klientens bransch. I jämförelse med den bredare gruppen klienter ger de något lägre betyg på flera av de undersökta områdena.
En central punkt som kan förbättras gäller kommunikationen. Bolagsjuristerna vill ha tätare och mer värdeskapande kontakt med sina rådgivare.
Det kan exempelvis ske genom information om relevanta nyheter eller bättre kunskap om företagets verksamhet.
Tycker det är dyrt
Många efterlyser också regelbunden uppföljning av samarbetet, något som enligt studien är ovanligt.
En tredjedel av bolagsjuristerna uppger att de aldrig fått en strukturerad uppföljning från sina advokatbyråer.
Priset är ett annat känsligt område. En betydande andel av bolagsjuristerna anser att advokattjänster inte är tillräckligt prisvärda, och lojaliteten är lägre än i branschen som helhet.
AI omformar branschen
Drygt en fjärdedel har övervägt att byta byrå, ofta för att konkurrensutsätta tjänsterna eller pressa kostnaderna.
Ett växande fokusområde är advokatbyråernas arbete med AI. Nästan fyra av tio bolagsjurister vill ha information om hur tekniken används.
Förväntningarna är att AI ska effektivisera arbetsprocesser, men också att byråerna ska kvalitetssäkra resultaten och kunna ge klienterna juridiskt stöd i deras egen användning av tekniken.
