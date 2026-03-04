Bakslag för Oatly i domstol: "Inte mjölk"

Det var branschorganisationen Dairy UK som drog Oatly inför domstol med hänvisning till den brittiska varumärkeslagen från 1994.

Grunden var en förordning som slår fast att beteckningen ”mjölk” är reserverad för produkter med animaliskt ursprung. Högsta domstolen höll med och ogiltigförklarade Oatlys användning av termen.

Domstolen motiverade sitt beslut inte med konsumentskydd utan med principen om rättvisa konkurrensvillkor.

Enligt brittiska Mondaq beskrivs utslaget som ”en vinst för mejeriindustrin som vill motstå den snabbt växande marknaden för alternativa mejeriprodukter”.

Aktien i fritt fall

Stoppet i Storbritannien kommer i en period då Oatly redan befinner sig i djup kris.

Sedan noteringen på New York-börsen 2021, då bolaget värderades till 10 miljarder dollar, har aktiekursen rasat 97 procent.

Bolaget värderas i dag till cirka 411 miljoner dollar och har ackumulerat förluster på över 1,2 miljarder dollar före skatt.

Försäljningen av växtbaserad mjölk i USA sjönk med 5 procent till 2,8 miljarder dollar 2024, samtidigt som traditionell mjölkförsäljning ökade med 1 procent.

I andra kvartalet 2025 växte Oatlys intäkter visserligen med 3 procent totalt, drivet av 12 procents tillväxt i Europa, men Nordamerika och Kina tyngde med minskningar på närmare 7 procent vardera.