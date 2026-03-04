Oatly får inte längre använda ordet ”milk” i Storbritannien. Högsta domstolen har slagit fast att begreppet ”Post Milk Generation” strider mot brittisk lag. Ytterligare ett bakslag för havredrycksjätten som sedan börsnoteringen 2021 tappat nästan hela sitt värde.
Bakslag för Oatly i domstol: "Inte mjölk"
Det var branschorganisationen Dairy UK som drog Oatly inför domstol med hänvisning till den brittiska varumärkeslagen från 1994.
Grunden var en förordning som slår fast att beteckningen ”mjölk” är reserverad för produkter med animaliskt ursprung. Högsta domstolen höll med och ogiltigförklarade Oatlys användning av termen.
Domstolen motiverade sitt beslut inte med konsumentskydd utan med principen om rättvisa konkurrensvillkor.
Enligt brittiska Mondaq beskrivs utslaget som ”en vinst för mejeriindustrin som vill motstå den snabbt växande marknaden för alternativa mejeriprodukter”.
Aktien i fritt fall
Stoppet i Storbritannien kommer i en period då Oatly redan befinner sig i djup kris.
Sedan noteringen på New York-börsen 2021, då bolaget värderades till 10 miljarder dollar, har aktiekursen rasat 97 procent.
Bolaget värderas i dag till cirka 411 miljoner dollar och har ackumulerat förluster på över 1,2 miljarder dollar före skatt.
Försäljningen av växtbaserad mjölk i USA sjönk med 5 procent till 2,8 miljarder dollar 2024, samtidigt som traditionell mjölkförsäljning ökade med 1 procent.
I andra kvartalet 2025 växte Oatlys intäkter visserligen med 3 procent totalt, drivet av 12 procents tillväxt i Europa, men Nordamerika och Kina tyngde med minskningar på närmare 7 procent vardera.
”Folk har lessnat”
Oatlys vd Jean-Christophe Flatin har tidigare sagt att konsumenterna tröttnat på det negativa klimatbudskapet.
”Förr pratade folk om klimatförändring på ett straffande, väldigt negativt sätt. Och folk har lessnat på det”, säger han till Financial Times.
Han pekar också på utbrett greenwashing som en bidragande orsak till ökad likgiltighet bland konsumenter.
Satsar ändå i Sverige
Trots motgångarna väljer Oatly att se havredrycksglaset som halvfullt.
Bolaget investerar 160 miljoner kronor i att bygga ut fabriken i Landskrona, med målet att öka kapaciteten från 150 till 200 miljoner liter per år. Parallellt genomför man en refinansiering med nordiska obligationer på 1,7 miljarder kronor för att stärka kapitalbasen.
Frågan är om det räcker. Domstolsförlusten i Storbritannien sänder en tydlig signal om att mejeribranschens skydd av mjölkbegreppet bara växer. Och att Oatlys väg tillbaka blir allt smalare.