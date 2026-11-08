Arbetade med att återskapa dronten – nu stäms han för att ha stulit hemligheter

Det amerikanska bioteknikbolaget Colossal Biosciences stämmer en tidigare högt uppsatt medarbetare.

Man anklagar honom för att ha stulit företagshemligheter och tagit med sig konfidentiell forskning till konkurrerande bolag.

James Kehler arbetade med Colossals projekt för att återskapa utdöda djur, däribland dronten och den jättelika moa-fågeln.

Började på ett annat bolag

Han var även involverad i forskning kring genmodifierade katter som inte orsakar allergiska reaktioner.

Enligt stämningsansökan, som lämnades in till en federal domstol i Texas på fredagen, hade Kehler tillgång till avancerad teknik inom genredigering, stamcellsbiologi och bolagets egna metoder för djurförsök och genetisk forskning, skriver Financial Times.

Colossal hävdar att han före sin avgång överförde konfidentiell information från företagets dator till privata molntjänster och personliga enheter.

Efter att ha lämnat bolaget i april 2026 började han arbeta för Neion Bio, ett bioteknikföretag som utvecklar metoder för att tillverka läkemedel i hönsägg.

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