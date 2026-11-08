Colossal Biosciences fick stor uppmärksamhet när företaget försökte återskapa utdöda djur på biologisk väg. En medarbetare slutade – och stäms nu av sin gamla arbetsgivare.
Arbetade med att återskapa dronten – nu stäms han för att ha stulit hemligheter
Det amerikanska bioteknikbolaget Colossal Biosciences stämmer en tidigare högt uppsatt medarbetare.
Man anklagar honom för att ha stulit företagshemligheter och tagit med sig konfidentiell forskning till konkurrerande bolag.
James Kehler arbetade med Colossals projekt för att återskapa utdöda djur, däribland dronten och den jättelika moa-fågeln.
Började på ett annat bolag
Han var även involverad i forskning kring genmodifierade katter som inte orsakar allergiska reaktioner.
Enligt stämningsansökan, som lämnades in till en federal domstol i Texas på fredagen, hade Kehler tillgång till avancerad teknik inom genredigering, stamcellsbiologi och bolagets egna metoder för djurförsök och genetisk forskning, skriver Financial Times.
Colossal hävdar att han före sin avgång överförde konfidentiell information från företagets dator till privata molntjänster och personliga enheter.
Efter att ha lämnat bolaget i april 2026 började han arbeta för Neion Bio, ett bioteknikföretag som utvecklar metoder för att tillverka läkemedel i hönsägg.
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Försökte återskapa mammut
Enligt Colossal bygger Neions produktionsmetoder på samma tekniska kunskap som bolagets egen forskning om att återskapa utdöda arter.
Kehler anklagas även för att ha fört företagshemligheter vidare till Felix Pets, där han är medgrundare. Bolaget utvecklar genmodifierade katter för personer med allergi och räknar med att kunna erbjuda allergivänliga kattungar nästa år.
Kehler har ännu inte kommenterat anklagelserna.
Colossal Biosciences grundades 2021 av entreprenören Ben Lamm och genetikern George Church.
Bolaget beskriver sig som världens första företag inom återupplivning av utdöda arter och har bland annat uppmärksammats för sina försök att återskapa ullhårig mammut med hjälp av asiatisk elefant.
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Värderades till 100 miljarder
I april 2025 uppgav bolaget att det hade återskapat den utdöda direvargen genom genetiska förändringar av gråvargens arvsmassa.
Bolaget värderades till 10,2 miljarder dollar, runt 100 miljarder kronor, i en finansieringsrunda i januari 2025.
Bland investerarna finns finansmannen Mark Walter och riskkapitalbolaget In-Q-Tel, som är kopplat till den amerikanska underrättelsetjänsten CIA.
Colossal har även inlett ett samarbete med den amerikanska regeringen för att samla in och bevara genetiskt material från hotade djurarter.
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