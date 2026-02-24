Anställd köpte lyxmöbler för miljoner – på kommunens nota

Det var efter ett tips och onormalt höga inköpskostnader som misstankarna väcktes mot den anställde, som haft i uppgift att köpa in möbler till kommunens förskolor.

En internutredning inleddes och har lett fram till en polisanmälan samt att personen stängts av från sitt arbete, rapporterar SVT.

Köpte för miljoner under ett års tid

Enligt SVT:s granskning av fakturor har den anställde under ett års tid köpt in möbler för drygt 1,5 miljoner kronor.

Bland inköpen finns omkring 120 designlampor. Varav merparten av dansk design, med styckpriser på 10 000–11 000 kronor, skriver SVT.

Även en exklusiv Laminofåtölj med fotpall i vit furu, klädd med gotländskt fårskinn, köptes in för 24 800 kronor.

Därtill har det handlats stolar, hyllor, sidobord, en jubileumsutgåva av ljusstaken Elflugan för 3 300 kronor samt Rörstrandsporslin i modellen Swedish Grace för över 20 000 kronor.