En anställd på utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun misstänks ha köpt in exklusiva designmöbler för kommunens pengar och sedan sålt dem vidare privat. Bara under 2025 handlar det om inköp för drygt 1,5 miljoner kronor.
Anställd köpte lyxmöbler för miljoner – på kommunens nota
Det var efter ett tips och onormalt höga inköpskostnader som misstankarna väcktes mot den anställde, som haft i uppgift att köpa in möbler till kommunens förskolor.
Missa inte: Ikea stänger varuhus – största omställningen i bolagets historia. Realtid
En internutredning inleddes och har lett fram till en polisanmälan samt att personen stängts av från sitt arbete, rapporterar SVT.
Köpte för miljoner under ett års tid
Enligt SVT:s granskning av fakturor har den anställde under ett års tid köpt in möbler för drygt 1,5 miljoner kronor.
Bland inköpen finns omkring 120 designlampor. Varav merparten av dansk design, med styckpriser på 10 000–11 000 kronor, skriver SVT.
Läs även: Designbranschen flyttar in i ett palats vid Kungsträdgården. Dagens PS
Även en exklusiv Laminofåtölj med fotpall i vit furu, klädd med gotländskt fårskinn, köptes in för 24 800 kronor.
Därtill har det handlats stolar, hyllor, sidobord, en jubileumsutgåva av ljusstaken Elflugan för 3 300 kronor samt Rörstrandsporslin i modellen Swedish Grace för över 20 000 kronor.
Kan ha pågått i åratal
Kommunen uppskattar att inköp för runt en miljon kronor kan komma att omfattas av polisutredningen och menar att bedrägeriet kan ha pågått under flera år.
”Detta underminerar förtroendet för kommunen. Vi förväntar oss att alla anställda hanterar kommunens resurser korrekt och ansvarsfullt”, säger utbildningsdirektör Erik Nilsson.
Missa inte: Miljonbråket om Spy Bar: kommunen ville dubbla hyran. Realtid
Den anställde har jobbat relativt länge på utbildningsförvaltningen. Kommunen räknar med att fatta beslut om personens fortsatta anställning inom en till två veckor.
Jönköpings kommun har löpande ekonomiska kontroller både internt och via den centrala ekonomienheten, men utbildningsförvaltningen överväger nu om rutinerna behöver skärpas ytterligare, rapporterar SVT.
SVT har sökt den kommunanställde.