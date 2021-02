JP Morgan stärker SPAC-teamet med topp M&A-profiler

Guillermo Baygual, idag co-head of EMEA M&A och head of EMEA Investment Banking Industries Coverage for corporates, och Lukasz Dziarnowski, idag senior medlem i CEE och MENA M&A-team på JP Morgan, har fått utökade roller och kommer att framöver även ingå i bankens SPAC-team i Europa. Det framgår av ett internt memo som Realtid fått ta del av vars innehåll banken bekräftat.

SPAC-teamet etablerades först under 2020 i samband med att SPAC tog en växande del av M&A-marknaden i anspråk. Förstärkningen av SPAC-teamet sker i samband med att SPACs börjar ta fart även utanför USA.