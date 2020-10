Jondetech Sensors vd Per Lindeberg lämnar på egen begäran

Per Lindeberg, vd på nanoteknikbolaget Jondetech Sensors, avslutar sin anställning på egen begäran, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Anledningen till avgången är att Per Lindeberg ska fullfölja andra karriärmöjligheter. Rekryteringsprocessen inledas omgående. Per Lindeberg kommer att finnas tillgänglig för Jondetech fram till den 6 april 2021, eller till dess en ersättare är på plats, skriver bolaget.