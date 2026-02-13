Ryssland har nu helt blockerat WhatsApp efter att Meta, som äger tjänsten, enligt Kreml vägrat följa rysk lag.
WhatsApp blockeras – miljontals användare stängs ute
Beskedet innebär att landets mest använda meddelandeapp inte längre fungerar utan VPN. Användare uppmanas att i stället gå över till den statligt utvecklade tjänsten MAX, rapporterar Reuters.
Kremls talesperson Dmitrij Peskov säger att beslutet är ett direkt svar på Metas ”ovilja att följa rysk lagstiftning”. Han ser MAX som ett nationellt alternativ som ska ersätta WhatsApp.
Men kritiker varnar för att appen kan användas för övervakning, något myndigheterna avfärdar.
Ökande press mot WhatsApp
Blockeringen avslutar ett halvår av ökande press mot WhatsApp, skriver Anders Osborn på Reuters. Myndigheten Roskomnadzor har stegvis strypt funktioner i appen.
Man har bland annat stoppat telefonsamtal och krävt att Meta delar information med brottsbekämpande myndigheter.
WhatsApp har i sin tur anklagat Ryssland för att försöka stänga ned tjänsten helt. Meta varnar för att över 100 miljoner användare nu mister tillgång till privat och säker kommunikation.
Utländska teknikbolag blockeras
Åtgärden är en del av Kremls bredare strategi att bygga en ”suverän” digital infrastruktur där utländska teknikbolag antingen anpassar sig till rysk lag eller lämnar marknaden.
Facebook, Instagram, YouTube och Snapchat är redan blockerade eller kraftigt begränsade.
Reaktionerna i Moskva är blandade
I Moskva reagerar invånarna olika. Vissa säger till Reuters att blockeringen inskränker deras frihet, medan andra menar att det finns tillräckligt många alternativ.
Aktivister protesterade kortvarigt utanför Roskomnadzor med krav på ett ”oreglerat internet”.
Risk för statlig insyn
Många ryssar fortsätter använda WhatsApp via VPN, men myndigheterna driver hårt på för att MAX ska ta över.
Appen är integrerad med flera statliga tjänster, vilket enligt kritiker ökar risken för statlig insyn.