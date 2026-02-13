WhatsApp blockeras – miljontals användare stängs ute

Beskedet innebär att landets mest använda meddelandeapp inte längre fungerar utan VPN. Användare uppmanas att i stället gå över till den statligt utvecklade tjänsten MAX, rapporterar Reuters.

Kremls talesperson Dmitrij Peskov säger att beslutet är ett direkt svar på Metas ”ovilja att följa rysk lagstiftning”. Han ser MAX som ett nationellt alternativ som ska ersätta WhatsApp.

Men kritiker varnar för att appen kan användas för övervakning, något myndigheterna avfärdar.

Ökande press mot WhatsApp

Blockeringen avslutar ett halvår av ökande press mot WhatsApp, skriver Anders Osborn på Reuters. Myndigheten Roskomnadzor har stegvis strypt funktioner i appen.

Man har bland annat stoppat telefonsamtal och krävt att Meta delar information med brottsbekämpande myndigheter.

WhatsApp har i sin tur anklagat Ryssland för att försöka stänga ned tjänsten helt. Meta varnar för att över 100 miljoner användare nu mister tillgång till privat och säker kommunikation.