För mycket reglering och svartmålande av risker, och för lite innovation. Det menar Vita husets AI-chef, Sriram Krishnan, att Europa står för.
Vita husets AI-guru går hårt åt Europa: "För mycket doomerism"
Att USA leder AI-racet står klart, särskilt när jämförelsen sker med Europa.
Nu riktar en högt uppsatt amerikansk tjänsteman skarp kritik mot EU:s linje i AI-politiken och uppmanar unionen att prioritera innovation framför reglering.
Uttalandet kom under ett evenemang arrangerat av Tony Blair Institute i samband med India AI Impact Summit i New Delhi.
”Atmosfären behöver förändras”
Sriram Krishnan, som är senior policyrådgivare i Vita huset med ansvar för artificiell intelligens, menar att Europa har fastnat i ett alltför försiktigt förhållningssätt till tekniken.
Enligt honom riskerar EU:s omfattande regelverk att hämma entreprenörskap och teknisk utveckling, särskilt för mindre bolag som vill bygga grundläggande AI-infrastruktur.
”Jag tycker att atmosfären i EU behöver förändras och bli mer fokuserad på innovation, mindre fokuserad på styrelseformer och mindre fokuserad på doomerism”, sa Sriram Krishnan.
Kritiken riktas framför allt mot Artificial Intelligence Act, den lag som antogs 2024 för att minska riskerna med AI genom krav på transparens, säkerhet och tillsyn.
Kan flytta till USA
USA har tidigare uttryckt att lagen kan skapa tunga administrativa bördor och minska Europas konkurrenskraft gentemot USA och Asien.
Som exempel på konsekvenserna lyfts europeiska entreprenörer som väljer att flytta sin verksamhet till amerikansk mark.
Ett uppmärksammat fall gäller den österrikiske utvecklaren Peter Steinberger, som står bakom en personlig AI-assistentplattform och nu ansluter sig till OpenAI i USA.
Indien får beröm
Enligt den amerikanska rådgivaren är detta ett tecken på att talang söker sig till miljöer med färre regulatoriska hinder.
Samtidigt hyllas Indiens strategi som mer innovationsvänlig.
Landet anses ha valt en mer flexibel väg där fokus ligger på investeringar, partnerskap och snabb teknikutveckling snarare än detaljerad förhandsreglering.
Flera stora namn
Vid torsdagens toppmöte i New Delhi samlas flera internationella ledare, däribland EU:s teknikchef Henna Virkkunen och Frankrikes president Emmanuel Macron.
Enligt ett utkast till slutdeklaration ligger tonvikten på ekonomiskt samarbete och affärsmöjligheter snarare än säkerhetsfrågor.
Utvecklingen speglar en bredare trend. Sedan det första globala AI-toppmötet i Storbritannien 2023 har fokus gradvis förskjutits från riskhantering och styrning till investeringar och industriell konkurrenskraft.
