Vita husets AI-guru går hårt åt Europa: "För mycket doomerism"

Att USA leder AI-racet står klart, särskilt när jämförelsen sker med Europa.

Nu riktar en högt uppsatt amerikansk tjänsteman skarp kritik mot EU:s linje i AI-politiken och uppmanar unionen att prioritera innovation framför reglering.

Uttalandet kom under ett evenemang arrangerat av Tony Blair Institute i samband med India AI Impact Summit i New Delhi.

”Atmosfären behöver förändras”

Sriram Krishnan, som är senior policy­rådgivare i Vita huset med ansvar för artificiell intelligens, menar att Europa har fastnat i ett alltför försiktigt förhållningssätt till tekniken.

Enligt honom riskerar EU:s omfattande regelverk att hämma entreprenörskap och teknisk utveckling, särskilt för mindre bolag som vill bygga grundläggande AI-infrastruktur.

”Jag tycker att atmosfären i EU behöver förändras och bli mer fokuserad på innovation, mindre fokuserad på styrelseformer och mindre fokuserad på doomerism”, sa Sriram Krishnan.

Kritiken riktas framför allt mot Artificial Intelligence Act, den lag som antogs 2024 för att minska riskerna med AI genom krav på transparens, säkerhet och tillsyn.