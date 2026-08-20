Kremls elräkning styr nu bitcoin: Ryssland stänger av en sjättedel av nätverket

Påverkar utanför Ryssland

Har det här någon betydelse utanför Ryssland? I allra högsta grad.

Enligt analysfirman Luxors Hashrate Index är Ryssland världens näst största bitcoin-nation efter USA, med omkring 17,2 procent av det globala hashvärdet under tredje kvartalet 2026.

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Spann av omfattning

Andra källor, som ryska affärstidningen Kommersant, anger en något lägre siffra på cirka 15,5 procent, medan branschorganisationen Association of Industrial Mining pekar på ett spann mellan 13 och 17 procent. En påminnelse om att exakt mätning av global mining-aktivitet är svårt.

Oavsett om siffran är 13 eller 17 procent är den tillräckligt stor för att ha en påverkan på bitcoin globalt.

Rysk el går till produktion

Detta då en betydande andel av det ”arbete” som säkrar bitcoin-nätverket och skapar nya mynt utförs på rysk mark, med rysk el.

När ryska myndigheter stänger av delar av den kapaciteten, av rent inhemska skäl som elnätskapacitet i Moskva, inte av marknadsmässiga eller ideologiska skäl kring krypto, påverkas indirekt hela nätverkets globala hashvärde, det sammanlagda beräkningskraft som avgör hur säkert och hur snabbt nätverket fungerar.

Flytt till andra platser

Vad händer konkret? Enligt flera analytiker väntas en del av den drabbade kapaciteten flytta till USA, Kazakstan och andra delar av Centralasien, snarare än att helt försvinna.

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Ryska myndigheter har inte publicerat en officiell uppskattning av exakt hur mycket av landets totala kapacitet som satt i just de nu förbjudna regionerna.

Global påverkan på hashvärdet?

En i bitcoinsammanhang viktig fråga är vilken påverkan detta kan ha på hashvärdet. Alltså det unika digitala fingeravtryck som används för information. Det diskuteras om Rysslands vikande produktion kan ha en rejäl påverkan på hashvärdet.

Detta är fortfarande osäkerhet, men samtidigt har det globala nätverkets hashvärde redan fallit två kvartal i rad. Delvis kopplat till just den här typen av regionala regleringar.

Läxa: Var bitcoin produceras har betydelse

Den bredare poängen är strukturell snarare än akut: bitcoin marknadsförs ofta som en tillgång fri från statlig kontroll, men produktionen, den faktiska brytningsprocessen som säkrar nätverket, är i praktiken beroende av var i världen billig el finns tillgänglig. Och därmed av enskilda länders energipolitik.

Rysslands beslut, motiverat av inhemsk elnätsbrist snarare än kryptopolitik, illustrerar hur sårbar den infrastrukturen är för beslut som fattas helt utanför marknadens och investerarnas kontroll.

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