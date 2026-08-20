Försäkringsjätte fyndar: Köper bolag när cyberhoten skenar

Men skyddet halkar efter tillväxten. Nästan nio av tio företagsledare anser att det egna bolaget är otillräckligt skyddat.

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Nu positionerar sig återförsäkringsjätten Munich Re mitt i det växande gapet med ett miljardköp av ett stort försäkringsbolag.

Halv miljard för At-Bay

Munich Re meddelade den 19 augusti att bolaget köper det amerikansk-israeliska cyberförsäkringsbolaget At-Bay till ett bolagsvärde på 575 miljoner dollar.

At-Bay är en topp-tio-aktör på USA:s cybermarknad med 278 miljoner dollar i tecknade bruttopremier, runt 40 000 kunder och cirka 280 anställda. Affären väntas slutföras under första kvartalet 2027 och läggs under Munich Re-dotterbolaget HSB.

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Priset är påfallande lågt i förhållande till bolagets tidigare värdering. At-Bay värderades till 1,35 miljarder dollar i en finansieringsrunda 2021, vilket innebär att Munich Re nu betalar motsvarande omkring 43 cent per dollar av toppvärderingen.

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Enligt den spanska tidningen Cinco Días att tala om att återförsäkraren fiskar i cyberförsäkringens grumliga vatten, ett köp av en marknadsledare till rabatterat pris i insurtech-sektorns svacka.