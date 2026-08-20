Marknaden för cyberförsäkring växer snabbt. Premievolymen var värd drygt 15 miljarder dollar 2024 och väntas nå 28 miljarder dollar 2030, mer än en fördubbling på sex år.
Försäkringsjätte fyndar: Köper bolag när cyberhoten skenar
Men skyddet halkar efter tillväxten. Nästan nio av tio företagsledare anser att det egna bolaget är otillräckligt skyddat.
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Nu positionerar sig återförsäkringsjätten Munich Re mitt i det växande gapet med ett miljardköp av ett stort försäkringsbolag.
Halv miljard för At-Bay
Munich Re meddelade den 19 augusti att bolaget köper det amerikansk-israeliska cyberförsäkringsbolaget At-Bay till ett bolagsvärde på 575 miljoner dollar.
At-Bay är en topp-tio-aktör på USA:s cybermarknad med 278 miljoner dollar i tecknade bruttopremier, runt 40 000 kunder och cirka 280 anställda. Affären väntas slutföras under första kvartalet 2027 och läggs under Munich Re-dotterbolaget HSB.
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Priset är påfallande lågt i förhållande till bolagets tidigare värdering. At-Bay värderades till 1,35 miljarder dollar i en finansieringsrunda 2021, vilket innebär att Munich Re nu betalar motsvarande omkring 43 cent per dollar av toppvärderingen.
Enligt den spanska tidningen Cinco Días att tala om att återförsäkraren fiskar i cyberförsäkringens grumliga vatten, ett köp av en marknadsledare till rabatterat pris i insurtech-sektorns svacka.
En marknad som mer än fördubblas
Bakom affären ligger en marknad i kraftig tillväxt. Enligt Munich Res egen rapport är offentlig sektor, tillverkning och teknik de mest utsatta branscherna, och 63 procent av företagen vill nu köpa skydd mot AI-relaterade risker.
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Samtidigt är en stor majoritet av cyberriskerna fortfarande oförsäkrade, trots att de går att försäkra.
Munich Re pekar ut ransomware, dataintrång, vd-bedrägeri och överbelastningsattacker som de största skadedrivarna.
Bolaget väntar sig att agentisk AI på kort sikt påverkar hur ofta attacker sker mer än hur allvarliga de blir.
Svenska bolag betalar mer
Utvecklingen märks även på den svenska marknaden. Antalet svenska småföretag som drabbats av cyberutpressning ökade med 188 procent, medan attackerna mot finans- och försäkringssektorn steg 71 procent, rapporterar Orange Cyberdefense i sin Security Navigator 2026.
Det får genomslag i prissättningen. Både premier och självrisker höjs kraftigt samtidigt som försäkringsbeloppen begränsas och kraven på den som ska vara försäkringsbar skärps, enligt Söderberg & Partners.
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För ett litet svenskt företag kan en grundläggande cyberförsäkring i dag kosta runt 10 000–20 000 kronor om året, medan medelstora bolag ofta betalar mellan 50 000 och 100 000 kronor. För finans- och IT-bolag med hög riskexponering kan premien landa på flera hundra tusen kronor.
Med At-Bay-köpet vill Munich Re positionera sig mitt i det gap som rapporten själv beskriver. Som At-Bays vd Rotem Iram uttrycker det: affären ska hjälpa till att sluta skyddsgapet för de 90 procent av företagen som i dag lämnas efter.