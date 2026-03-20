AI-entreprenör gripen – anklagas för miljardsmuggling

Den amerikanska server- och AI-infrastrukturleverantören Supermicro skakas av en omfattande rättsskandal.

Det handlar om medgrundaren Yih-Shyan “Wally” Liaw som har gripits av federala myndigheter.

Enligt åklagare misstänks han ha varit delaktig i en avancerad smuggling av AI-servrar till Kina, i strid med USA:s exportkontroller.

Aktien föll kraftigt

Affären uppges ha haft ett värde på omkring 2,5 miljarder dollar och fick bolagets aktie att falla kraftigt i efterhandeln.

Åtalet, som offentliggjordes i en federal domstol i Manhattan, pekar ut Liaw som central i ett nätverk som ska ha kringgått regler genom att använda ett bolag i Sydostasien som mellanhand, skriver Fortune.

Servrarna, utrustade med eftertraktade grafikprocessorer från Nvidia, ska formellt ha sålts till detta bolag men i praktiken skickats vidare till Kina.

Upplägget beskrivs som systematiskt och sofistikerat.