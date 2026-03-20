Exportrestriktionerna på Nvidias avancerade chip har öppnat dörren för tvivelaktiga affärer. För en AI-entreprenör kan detta leda till fängelsestraff.
AI-entreprenör gripen – anklagas för miljardsmuggling
Den amerikanska server- och AI-infrastrukturleverantören Supermicro skakas av en omfattande rättsskandal.
Det handlar om medgrundaren Yih-Shyan “Wally” Liaw som har gripits av federala myndigheter.
Enligt åklagare misstänks han ha varit delaktig i en avancerad smuggling av AI-servrar till Kina, i strid med USA:s exportkontroller.
Aktien föll kraftigt
Affären uppges ha haft ett värde på omkring 2,5 miljarder dollar och fick bolagets aktie att falla kraftigt i efterhandeln.
Åtalet, som offentliggjordes i en federal domstol i Manhattan, pekar ut Liaw som central i ett nätverk som ska ha kringgått regler genom att använda ett bolag i Sydostasien som mellanhand, skriver Fortune.
Servrarna, utrustade med eftertraktade grafikprocessorer från Nvidia, ska formellt ha sålts till detta bolag men i praktiken skickats vidare till Kina.
Upplägget beskrivs som systematiskt och sofistikerat.
Har stängts av från sina uppdrag
Enligt myndigheterna manipulerades dokumentation för att dölja slutdestinationen, samtidigt som logistikföretag användes för att ta bort identifierande märkning.
I vissa fall ska även fejkade servrar ha placerats i lagerlokaler för att vilseleda inspektioner, medan de riktiga produkterna redan transporterats vidare.
Två andra personer har åtalats i samma ärende, däribland en chef inom Supermicros verksamhet i Taiwan samt en extern aktör som misstänks ha organiserat delar av logistiken. Den ena av dem är fortfarande på fri fot.
Supermicro har meddelat att bolaget inte är föremål för åtal och att Liaw omedelbart stängts av från sina uppdrag.
Sätter press på bolaget
Företaget uppger också att man samarbetar fullt ut med myndigheterna och framhåller att de påstådda handlingarna strider mot interna riktlinjer.
Fallet sätter ytterligare press på ett bolag som redan tidigare kritiserats för brister i styrning och transparens.
Under de senaste åren har Supermicro varit föremål för granskningar kopplade till redovisning och intern kontroll, inklusive en uppmärksammad konflikt med sin tidigare revisor.
Riskerar fängelsestraff
Samtidigt befinner sig företaget i centrum av den globala AI-boomen, där dess servrar spelar en viktig roll i utvecklingen av avancerade datacenter, enligt BBC.
De aktuella exportrestriktionerna är en del av USA:s strategi att begränsa Kinas tillgång till avancerad AI-teknik av säkerhetsskäl.
Om Liaw döms riskerar han ett långt fängelsestraff.
