Striden hårdnar – techjättar ställs mot EU:s operatörer

eu
EU-kommissionen, där Ursula von der Leyen är president, planerar att presentera lagförslaget i december. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Europas telekomföretag vill ha mer pengar från techjättarna för att bygga ut nät. Det bäddar för en rejäl konflikt i EU:s kommande lagförslag.

EU-kommissionen förbereder en omfattande reform av telekomsektorn genom den kommande Digital Networks Act, som ska presenteras i december.

Den är tänkt att underlätta utbyggnaden av 5G och fiber, locka investeringar och göra Europas digitala infrastruktur mer konkurrenskraftig.

Men förslaget riskerar att stöta på hårt motstånd redan från start, inte minst på grund av den känsliga frågan om relationen mellan telekomföretag och globala techjättar, skriver Politico.

Känslig fråga

Europas största operatörer har länge hävdat att de bär en orimligt stor del av kostnaderna för nätutbyggnad, samtidigt som datatunga plattformar som Netflix, YouTube och Tiktok står för en stor del av trafiken.

Telekomsektorn menar att balansen är ohållbar och vill se mekanismer som gör att de stora digitala aktörerna bidrar mer direkt.

I Bryssel pågår just nu intensiva diskussioner kring hur framtidens digitala infrastruktur ska byggas. (Foto: Virginia Mayo/AP/TT).
Kommissionen överväger nu om nya regler ska ge myndigheter möjlighet att medla i konflikter om trafik och kapacitet.

Det är här som striden hårdnar. Risken, menar motståndarna, är att det öppnar för en urholkning av nätneutraliteten, den princip som garanterar att all internettrafik behandlas lika.

Inte överens

Ett system där operatörer får större makt att påverka villkoren kan, enligt kritikerna, leda till högre kostnader för digitala tjänster, sämre tillgång till innehåll och i förlängningen ett mer fragmenterat internet.

Telekombolagen hävdar å sin sida att de spelar med sämre förutsättningar än teknikjättarna, som tjänar pengar på tjänsterna utan att ta ansvar för infrastrukturen.

Enligt branschen krävs förändring för att Europa inte ska halka ännu längre efter i utbyggnaden av avancerade nät.

Har avvisat en avgift tidigare

Teknikföretagen motsätter sig däremot varje försök att ålägga dem samma regler som nätoperatörerna och varnar för negativa effekter på både innovation och konkurrens.

I somras sa EU att det inte är aktuellt att tvinga stora techföretag att betala en avgift för nätutbyggnad, skriver Reuters.

Utöver denna konflikt finns andra stora frågor på bordet. Den ena gäller balansen mellan etablerade operatörer och mindre utmanare.

Fruktar monopol

Kommissionen vill minska den förhandsreglering som tvingat tidigare monopol att öppna sina nät för konkurrenter.

Kritiker fruktar att det kan leda till ny monopolbildning och högre priser, medan de stora bolagen menar att dagens modell håller tillbaka investeringar.

