Striden hårdnar – techjättar ställs mot EU:s operatörer

EU-kommissionen förbereder en omfattande reform av telekomsektorn genom den kommande Digital Networks Act, som ska presenteras i december.

Den är tänkt att underlätta utbyggnaden av 5G och fiber, locka investeringar och göra Europas digitala infrastruktur mer konkurrenskraftig.

Men förslaget riskerar att stöta på hårt motstånd redan från start, inte minst på grund av den känsliga frågan om relationen mellan telekomföretag och globala techjättar, skriver Politico.

Missa inte: Kampanj vill bromsa digitaliseringen av Europa. Realtid

Känslig fråga

Europas största operatörer har länge hävdat att de bär en orimligt stor del av kostnaderna för nätutbyggnad, samtidigt som datatunga plattformar som Netflix, YouTube och Tiktok står för en stor del av trafiken.

Telekomsektorn menar att balansen är ohållbar och vill se mekanismer som gör att de stora digitala aktörerna bidrar mer direkt.

I Bryssel pågår just nu intensiva diskussioner kring hur framtidens digitala infrastruktur ska byggas. (Foto: Virginia Mayo/AP/TT).

ANNONS

Kommissionen överväger nu om nya regler ska ge myndigheter möjlighet att medla i konflikter om trafik och kapacitet.

Det är här som striden hårdnar. Risken, menar motståndarna, är att det öppnar för en urholkning av nätneutraliteten, den princip som garanterar att all internettrafik behandlas lika.

Missa inte: Efter Intels besked – nya chipfabriker tar vid i EU. Dagens PS