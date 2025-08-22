Europas telekomföretag vill ha mer pengar från techjättarna för att bygga ut nät. Det bäddar för en rejäl konflikt i EU:s kommande lagförslag.
Striden hårdnar – techjättar ställs mot EU:s operatörer
Mest läst i kategorin
Ministerns uttalande får Kina att uppmana till bojkott
Kina får inte ens köpa det tredje bästa som USA har i chipväg, sa handelsministern Howard Lutnick. Det kan leda till en bojkott från Peking. Ska Kina kunna ta del av amerikanska företags avancerade AI-chip? Det är knäckfrågan som nu har rört upp en storm mellan de två länderna. Efter att USA:s handelsminister Howard Lutnick …
Slut på jättelönerna – Meta inför anställningsstopp
Metas höga löner till de allra bästa AI-ingenjörerna började få investerare att skruva på sig. Nu gör företaget en tvärbromsning. När Mark Zuckerberg insåg att Meta hade halkat efter i det stentuffa AI-racet tog han till drastiska metoder. Han började kontakta några av de allra mest välrenommerade forskarna och ingenjörerna i Silicon Valley och erbjöd …
Lovable vill locka ungdomar med höga ingångslöner
Svenska Lovable är ett av de mest hajpade AI-bolagen just nu och tog nyligen in nästan två miljarder kronor. Nu ska en del av dem användas till att värva studenter och gymnasister. Lovable har väckt stor uppmärksamhet, inte minst för att ha vuxit snabbt i en mycket konkurrensutsatt bransch. Nu har man återigen fått blickarna …
Kriminella hackare utvecklar egen AI – attackerna ökar
AI har redan förändrat mångas arbetsliv – och kriminella hackare är inget undantag. Nu är det rusning på cybersäkerhetsprodukter för att skydda sig från bedragarna. Ända sedan internets födelse har det funnits kriminella som har försökt lura andra på nätet. I takt med att cybersäkerheten stadigt blev bättre runt millennieskiftet blev det också svårare för …
Hotet mot Google: Så kan jätten splittras
Googles monopolställning är hotad och i augusti kommer en dom som kan förändra bolagets framtid. Frågan är om, och i så fall hur, techjätten kan komma att splittras upp. Alphabets Google har det obekvämt just nu. I augusti förra året förlorade bolaget ett stort antitrust-mål där det fastslogs att Google utnyttjat sin monopolliknande ställning för …
EU-kommissionen förbereder en omfattande reform av telekomsektorn genom den kommande Digital Networks Act, som ska presenteras i december.
Den är tänkt att underlätta utbyggnaden av 5G och fiber, locka investeringar och göra Europas digitala infrastruktur mer konkurrenskraftig.
Men förslaget riskerar att stöta på hårt motstånd redan från start, inte minst på grund av den känsliga frågan om relationen mellan telekomföretag och globala techjättar, skriver Politico.
Missa inte: Kampanj vill bromsa digitaliseringen av Europa. Realtid
Känslig fråga
Europas största operatörer har länge hävdat att de bär en orimligt stor del av kostnaderna för nätutbyggnad, samtidigt som datatunga plattformar som Netflix, YouTube och Tiktok står för en stor del av trafiken.
Telekomsektorn menar att balansen är ohållbar och vill se mekanismer som gör att de stora digitala aktörerna bidrar mer direkt.
Kommissionen överväger nu om nya regler ska ge myndigheter möjlighet att medla i konflikter om trafik och kapacitet.
Det är här som striden hårdnar. Risken, menar motståndarna, är att det öppnar för en urholkning av nätneutraliteten, den princip som garanterar att all internettrafik behandlas lika.
Missa inte: Efter Intels besked – nya chipfabriker tar vid i EU. Dagens PS
Senaste nytt
Inte överens
Ett system där operatörer får större makt att påverka villkoren kan, enligt kritikerna, leda till högre kostnader för digitala tjänster, sämre tillgång till innehåll och i förlängningen ett mer fragmenterat internet.
Telekombolagen hävdar å sin sida att de spelar med sämre förutsättningar än teknikjättarna, som tjänar pengar på tjänsterna utan att ta ansvar för infrastrukturen.
Enligt branschen krävs förändring för att Europa inte ska halka ännu längre efter i utbyggnaden av avancerade nät.
Missa inte: ”Ny världsordning” – EU:s avtal med USA splittrar experterna. Realtid
Har avvisat en avgift tidigare
Teknikföretagen motsätter sig däremot varje försök att ålägga dem samma regler som nätoperatörerna och varnar för negativa effekter på både innovation och konkurrens.
I somras sa EU att det inte är aktuellt att tvinga stora techföretag att betala en avgift för nätutbyggnad, skriver Reuters.
Utöver denna konflikt finns andra stora frågor på bordet. Den ena gäller balansen mellan etablerade operatörer och mindre utmanare.
Missa inte: Ny app ska kontrollera åldersgräns på sociala medier. News55
Fruktar monopol
Kommissionen vill minska den förhandsreglering som tvingat tidigare monopol att öppna sina nät för konkurrenter.
Kritiker fruktar att det kan leda till ny monopolbildning och högre priser, medan de stora bolagen menar att dagens modell håller tillbaka investeringar.
Missa inte: Tufft läge när EU ska klara sin budget. Dagens PS