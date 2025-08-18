En EU-medborgare ska alltid kunna få sin information på papper. Det kräver en ny kampanj – som bland annat sponsras av pappersindustrin.
Kampanj vill bromsa digitaliseringen av Europa
I Europa går utvecklingen åt ett håll: allt fler tjänster digitaliseras.
Nu höjs det dock röster för att behålla möjligheten att få information på papper.
Kampanjgruppen Keep Me Posted EU menar att stora grupper i samhället riskerar att stängas ute, skriver Euronews.
Stor skillnad mellan länderna
EU-kommissionen driver på för en digital omställning som syftar till att modernisera ekonomin och minska pappersförbrukningen. Men alla har inte samma möjlighet att ordna det digitala.
Statistiken visar att endast drygt hälften av EU:s befolkning hade grundläggande digitala färdigheter 2023. Länder som Finland och Nederländerna ligger i topp med över 80 procent. Även Sverige har en hög position.
I andra Rumänien och Bulgarien hamnar längst ner med 27 respektive 35 procent. Tillgången till internet varierar också kraftigt – på den rumänska landsbygden har bara drygt hälften av hushållen uppkoppling.
Kan drabba sårbara grupper
Därför varnar kritiker för att utvecklingen leder till digitalt utanförskap. Enligt en rapport från Keep Me Posted EU är det framför allt äldre personer, människor med funktionsnedsättningar, låginkomsttagare och boende i glesbygden som löper störst risk att hamna på efterkälken.
Bakom kampanjen står intresseorganisationer för konsumenter, fackförbund och grupper som arbetar för äldres och funktionshindrades rättigheter.
Den finansieras av branscher inom kuvert-, tryck- och posttjänster, som själva påverkas när pappersanvändningen minskar.
Vill sätta press på EU
Kampanjgruppen anser att digitaliseringen bör genomföras på ett inkluderande sätt.
Deras huvudkrav är att medborgare själva ska kunna välja mellan digitala och fysiska utskick, utan att det innebär högre eller lägre kostnader, enligt en debattartikel i Euractiv.
Frågan aktualiseras i samband med att EU tar fram en femårsplan för konsumentskydd. Keep Me Posted vill att kommissionen garanterar att ingen konsument lämnas utanför i övergången.
