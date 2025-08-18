Kampanj vill bromsa digitaliseringen av Europa

I Europa går utvecklingen åt ett håll: allt fler tjänster digitaliseras.

Nu höjs det dock röster för att behålla möjligheten att få information på papper.

Kampanjgruppen Keep Me Posted EU menar att stora grupper i samhället riskerar att stängas ute, skriver Euronews.

Missa inte: ”Leder digitaliseringen till ett rättvisare fondsparande?”. Realtid

Stor skillnad mellan länderna

EU-kommissionen driver på för en digital omställning som syftar till att modernisera ekonomin och minska pappersförbrukningen. Men alla har inte samma möjlighet att ordna det digitala.

Statistiken visar att endast drygt hälften av EU:s befolkning hade grundläggande digitala färdigheter 2023. Länder som Finland och Nederländerna ligger i topp med över 80 procent. Även Sverige har en hög position.

EU-kommissionen vill satsa hårt på digitalisering, något som pappersindustrin ser som ett orosmoln. (Foto: Omar Havana/AP/TT).

ANNONS

I andra Rumänien och Bulgarien hamnar längst ner med 27 respektive 35 procent. Tillgången till internet varierar också kraftigt – på den rumänska landsbygden har bara drygt hälften av hushållen uppkoppling.

Missa inte: De smärtsamma AI-fiaskona ingen pratar om. Dagens PS