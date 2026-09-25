Microsoftprofil kliver in i börsaktuella svenska AI-bolaget

Fuchs är Senior Partner Development Manager på Microsoft och ansvarar där för Accenture och Avanade i Norden. Nu tar han plats i styrelsen för Corvenia, som utvecklar en AI-baserad plattform för finansiell konsolidering och koncernstyrning.

Rekryteringen kommer en vecka efter beskedet att Spotlight-noterade Beyond Frames Entertainment tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva Corvenia genom ett omvänt förvärv. Om affären genomförs ska Corvenias nuvarande ägare kontrollera omkring 75 procent av det sammanslagna bolaget, som är tänkt att behålla sin börsnotering. (⁠Cision Nyheter)

Corvenia tog dessutom in 17 miljoner kronor i en riktad emission i somras för att bygga den kommersiella organisationen och lansera plattformen bredare. (⁠Corvenia)

Fuchs ska framför allt bidra till bolagets internationella expansion och försäljning genom partners.

– Corvenia löser ett problem jag har sett hos många koncerner: att skapa en samlad och tillförlitlig bild av verksamheten utan omfattande IT-projekt. Plattformen har potential långt utanför Norden, säger Anders Fuchs.

Enligt Corvenia används plattformen i dag för att konsolidera data från över 150 bolag. (⁠MFN)