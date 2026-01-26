Smartphones blir dyrare – är storhetstiden förbi?

Smartphonen har i över två decennier varit den självklara navet i människors digitala liv.

Apple och Googles Android-system har tillsammans byggt ett av näringslivets mest lönsamma duopol.

Men i takt med att artificiell intelligens utvecklas snabbt ökar nu trycket från nya aktörer som vill förändra hur konsumenter interagerar med teknik.

Går in i en svagare period

Bolag som OpenAI, Meta och Amazon investerar tungt i alternativa AI-drivna enheter.

Fokus ligger på smarta glasögon, röststyrda assistenter och andra så kallade edge-enheter som i högre grad bygger på kontinuerlig AI-interaktion snarare än pekskärmar.

Ambitionen är att minska beroendet av traditionella appar och skärmbaserad användning.

Samtidigt ser smartphonemarknaden ut att gå in i en svagare period.