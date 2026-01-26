Dyrare kretskort tros höja priserna på smartphones, och AI-utmanare utvecklar nya enheter som smarta glasögon. Frågan är om den smarta telefonen har peakat.
Smartphones blir dyrare – är storhetstiden förbi?
Smartphonen har i över två decennier varit den självklara navet i människors digitala liv.
Apple och Googles Android-system har tillsammans byggt ett av näringslivets mest lönsamma duopol.
Men i takt med att artificiell intelligens utvecklas snabbt ökar nu trycket från nya aktörer som vill förändra hur konsumenter interagerar med teknik.
Går in i en svagare period
Bolag som OpenAI, Meta och Amazon investerar tungt i alternativa AI-drivna enheter.
Fokus ligger på smarta glasögon, röststyrda assistenter och andra så kallade edge-enheter som i högre grad bygger på kontinuerlig AI-interaktion snarare än pekskärmar.
Ambitionen är att minska beroendet av traditionella appar och skärmbaserad användning.
Samtidigt ser smartphonemarknaden ut att gå in i en svagare period.
Dyrare med minneskretsar
Analytiker räknar med att de globala leveranserna minskar under 2026, efter flera år av mognad och långsam tillväxt, skriver The Economist.
En bidragande orsak är stigande komponentkostnader, särskilt för minneskretsar, som pressats upp av den globala investeringsvågen i datacenter för AI.
Detta riskerar att slå mot både konsumentpriser och tillverkarnas marginaler. Smartphone-tillverkarna tros behöva höja priserna, särskilt på de billigaste enheterna.
Ytterligare press kommer från halvledarindustrin.
Kan runda Google och Meta
Chipjättar som Nvidia har blivit allt viktigare kunder för världens ledande tillverkare av elektronikens råmaterial, vilket minskar smartphonetillverkarnas relativa förhandlingsstyrka.
AI-chip ger högre marginaler och prioriteras därför i produktionen, vilket kan skapa flaskhalsar för mobilindustrin.
De nya AI-aktörerna har även affärsstrategiska motiv. Apple och Google tar betydande provisioner på intäkter som genereras via deras operativsystem.
Fortfarande ett litet hot
För bolag som OpenAI och Meta innebär alternativa hårdvaruplattformar en möjlighet att komma närmare användarna utan att dela intäkter eller data med duopolet.
För Amazon handlar det om att stärka sitt ekosystem för e-handel och annonsering.
Trots detta är hotet mot smartphonen än så länge begränsat. Antalet användare av smarta glasögon är fortfarande litet jämfört med de hundratals miljoner telefoner som säljs årligen.
Dessutom finns tekniska hinder, som batteritid, värmeutveckling och integritetsfrågor, som bromsar utvecklingen.
