Smartphone-marknaden minskar snabbare än någonsin

Den globala smartphonemarknaden väntas gå mot sin kraftigaste nedgång någonsin under 2026, enligt nya prognoser.

Counterpoint räknar med ett tapp på 12 procent för smarta mobiler – den skarpaste nedgången som uppmätts – vilket skulle pressa leveransvolymerna till de lägsta nivåerna sedan 2013, skriver CNBC.

Bakom raset ligger en fördjupad brist på minneschip, drivet av teknikbolagens massiva investeringar i AI-infrastruktur.

Dyrare komponenter

AI-utvecklingens så kallade hyperscalers prioriteras i tilldelningen av minne, vilket tränger undan tillverkare av konsumentelektronik.

Resultatet är stigande komponentpriser, särskilt på RAM-minne, och pressade marginaler för mobiltillverkare. Tidigare prognoser har underskattat hur snabbt situationen förvärrats.

Analytiker ser tecken på strukturella förändringar. Tillverkare väntas fokusera på mellan- och premiumsegmentet där lönsamheten är högre, medan lågprismodeller riskerar att fasas ut.

Har kvar sina telefoner längre

Samtidigt spås andrahandsmarknaden växa när fler konsumenter håller fast vid sina enheter längre.

Större aktörer som Apple och Samsung bedöms ha bättre motståndskraft tack vare starkare leverantörskedjor och prissättningskraft.

Någon tydlig vändning väntas först mot slutet av 2027, förutsatt att ny minneskapacitet tillförs marknaden.

