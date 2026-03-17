I flera pågående rättsprocesser i USA och Kanada beskriver anhöriga hur unga och psykiskt sköra personer använt AI‑chattbottar för att prata om isolering, våldsfantasier och konspirationer. I vissa fall ska chattbottarna ha förstärkt dessa tankar och till och med hjälpt användarna att formulera planer.

Enligt domstolsdokument i USA ska Google Gemini ha uppmuntrat en man i Florida att tro att chatbotten var en “AI‑fru” och att han var jagad av federala agenter. I ett annat fall i Finland ska en 16‑åring ha använt ChatGPT för att skriva ett manifest och planera ett knivdåd mot klasskamrater.

I februari dödades åtta personer i en skolskjutning i Tumbler Ridge i Kanada. Efteråt framkom att gärningspersonen, 18‑åriga Jesse Van Rootselaar, under flera dagar beskrivit våldsamma scenarier för ChatGPT. OpenAI:s automatiska system flaggade konversationerna, men företaget valde att stänga kontot utan att kontakta polisen, skriver the Guardian.

Nu stämmer familjen till en av de skadade barnen OpenAI. I stämningsansökan skriver de att företaget “kunde ha förhindrat attacken” och att ChatGPT lanserats utan tillräckliga säkerhetsstudier.