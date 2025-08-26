Realtid
SAP-vd: Europa borde inte satsa på hårdvara

Christian Klein är vd för den tyska mjukvarujätten SAP som är ett av Europas högst värderade bolag. (Foto: Uwe Anspach/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Datacenter byggs för miljarder när Europa försöker skapa ett digitalt oberoende. Det är fel väg att gå, menar SAP:s vd Christian Klein.

Debatten om digital suveränitet har fått förnyad kraft i Europa. Ett steg i att försöka göra sig oberoende av andra stormakter är att bygga massiva datacenter på kontinenten.

Men nu varnar en av Europas ledande företagsledare inom tech för att detta kan vara en återvändsgränd.

Christian Klein, vd för den tyska mjukvarujätten SAP, menar i en analys i The Economist att Europas nuvarande strategi inte tar sig an den verkliga utmaningen.

Redan för sent

EU planerar att investera upp till 20 miljarder euro i fem så kallade AI-gigafabriker, stora datacenter som ska stärka Europas ställning inom artificiell intelligens.

Modellen bygger på antagandet att ägandet av fysisk infrastruktur är nyckeln till självständighet. Klein anser dock att denna väg förbiser den globala tekniska beroendekedjan.

Vissa bedömare oroar sig för att EU och Ursula von der Leyen ska ta i för mycket med regleringar. (Foto: Pascal Bastien/AP/TT).
Även om servrar står på europeisk mark är de flesta komponenter utvecklade i USA och producerade i Asien, vilket gör full självförsörjning närmast omöjlig.

”Tåget för hårdvaror har redan lämnat stationen”, skriver Klein i debattartikeln.

Vill ha olika flexibla lösningar

Enligt SAP-chefen bör digital suveränitet inte tolkas som isolering, utan som förmågan att själv kontrollera data och resurser samtidigt som man använder bästa möjliga teknik, oavsett ursprung.

Nivån av kontroll bör variera beroende på datans känslighet: från helt avskilda molnmiljöer för offentliga säkerhetskritiska data till flexiblare lösningar för näringslivet.

Det viktigaste är att informationen stannar inom Europa och skyddas av höga säkerhetskrav, menar Klein.

Bör höja konkurrenskraften

Klein framhåller att digital suveränitet inte är ett mål i sig utan ett verktyg för konkurrenskraft. Att bygga fler datacenter i sig kommer inte att höja produktiviteten.

I stället bör investeringar riktas mot tillämpad AI, mjukvara och digitalisering av affärsprocesser. Här får han medhåll av forskarna Francesca Bria och Haroon Sheikh som nyligen skrev en debattartikel i Foreign Policy.

Varnar för överreglering

Den verkliga efterfrågan på datorkraft och infrastruktur kommer först när AI används brett för att effektivisera och utveckla nya affärsmodeller.

Samtidigt varnar såväl Klein som andra bedömare för att EU:s nuvarande lagstiftning kan motverka sina syften. Dataförordningen riskerar att skapa onödig byråkrati.

