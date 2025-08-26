Datacenter byggs för miljarder när Europa försöker skapa ett digitalt oberoende. Det är fel väg att gå, menar SAP:s vd Christian Klein.
SAP-vd: Europa borde inte satsa på hårdvara
Mest läst i kategorin
Ministerns idé: Ge alla ChatGPT Plus
Ungefär 250 kronor i månaden kostar premium-versionen av ChatGPT. Men här vill en minister att det ska vara gratis. I takt med AI blir allt mer populärt och tillgängligt runt om i världen försöker många regeringar uppmuntra företag och privatpersoner att använda tekniken. I Storbritannien har teknologiministern Peter Kyle gått ett steg längre. I ett …
Lovables vd: Universitetsexamen behövs inte längre
Tröskeln har sänkts för att kunna programmera, och det gör teknisk kompetens mindre viktig. Det menar Anton Osika, vd och medgrundare av Lovable. Artificiell intelligens håller på att förändra många branscher i grunden – och techbranschen är kanske det tydligaste exemplet. För bara några år sedan var en examen i datavetenskap en inträdesbiljett till ett …
Striden hårdnar – techjättar ställs mot EU:s operatörer
Europas telekomföretag vill ha mer pengar från techjättarna för att bygga ut nät. Det bäddar för en rejäl konflikt i EU:s kommande lagförslag. EU-kommissionen förbereder en omfattande reform av telekomsektorn genom den kommande Digital Networks Act, som ska presenteras i december. Den är tänkt att underlätta utbyggnaden av 5G och fiber, locka investeringar och göra …
Ministerns uttalande får Kina att uppmana till bojkott
Kina får inte ens köpa det tredje bästa som USA har i chipväg, sa handelsministern Howard Lutnick. Det kan leda till en bojkott från Peking. Ska Kina kunna ta del av amerikanska företags avancerade AI-chip? Det är knäckfrågan som nu har rört upp en storm mellan de två länderna. Efter att USA:s handelsminister Howard Lutnick …
Slut på jättelönerna – Meta inför anställningsstopp
Metas höga löner till de allra bästa AI-ingenjörerna började få investerare att skruva på sig. Nu gör företaget en tvärbromsning. När Mark Zuckerberg insåg att Meta hade halkat efter i det stentuffa AI-racet tog han till drastiska metoder. Han började kontakta några av de allra mest välrenommerade forskarna och ingenjörerna i Silicon Valley och erbjöd …
Debatten om digital suveränitet har fått förnyad kraft i Europa. Ett steg i att försöka göra sig oberoende av andra stormakter är att bygga massiva datacenter på kontinenten.
Men nu varnar en av Europas ledande företagsledare inom tech för att detta kan vara en återvändsgränd.
Christian Klein, vd för den tyska mjukvarujätten SAP, menar i en analys i The Economist att Europas nuvarande strategi inte tar sig an den verkliga utmaningen.
Missa inte: Kommer AI att knäcka den tyska mjukvarujätten? Realtid
Redan för sent
EU planerar att investera upp till 20 miljarder euro i fem så kallade AI-gigafabriker, stora datacenter som ska stärka Europas ställning inom artificiell intelligens.
Modellen bygger på antagandet att ägandet av fysisk infrastruktur är nyckeln till självständighet. Klein anser dock att denna väg förbiser den globala tekniska beroendekedjan.
Även om servrar står på europeisk mark är de flesta komponenter utvecklade i USA och producerade i Asien, vilket gör full självförsörjning närmast omöjlig.
”Tåget för hårdvaror har redan lämnat stationen”, skriver Klein i debattartikeln.
Missa inte: Så ska Tyskland frigöra sig från USA. Dagens PS
Senaste nytt
Vill ha olika flexibla lösningar
Enligt SAP-chefen bör digital suveränitet inte tolkas som isolering, utan som förmågan att själv kontrollera data och resurser samtidigt som man använder bästa möjliga teknik, oavsett ursprung.
Nivån av kontroll bör variera beroende på datans känslighet: från helt avskilda molnmiljöer för offentliga säkerhetskritiska data till flexiblare lösningar för näringslivet.
Det viktigaste är att informationen stannar inom Europa och skyddas av höga säkerhetskrav, menar Klein.
Missa inte: EU satsar på kvantdatorer för att hinna före USA. Realtid
Bör höja konkurrenskraften
Klein framhåller att digital suveränitet inte är ett mål i sig utan ett verktyg för konkurrenskraft. Att bygga fler datacenter i sig kommer inte att höja produktiviteten.
I stället bör investeringar riktas mot tillämpad AI, mjukvara och digitalisering av affärsprocesser. Här får han medhåll av forskarna Francesca Bria och Haroon Sheikh som nyligen skrev en debattartikel i Foreign Policy.
Missa inte: Nvidias nya stora drag – flyttar fokus till Europa. Dagens PS
Varnar för överreglering
Den verkliga efterfrågan på datorkraft och infrastruktur kommer först när AI används brett för att effektivisera och utveckla nya affärsmodeller.
Samtidigt varnar såväl Klein som andra bedömare för att EU:s nuvarande lagstiftning kan motverka sina syften. Dataförordningen riskerar att skapa onödig byråkrati.
Missa inte: Tysk ekonomi stagnerar ytterligare: ”Inte vuxit sedan 2018”. Realtid