SAP-vd: Europa borde inte satsa på hårdvara

Debatten om digital suveränitet har fått förnyad kraft i Europa. Ett steg i att försöka göra sig oberoende av andra stormakter är att bygga massiva datacenter på kontinenten.

Men nu varnar en av Europas ledande företagsledare inom tech för att detta kan vara en återvändsgränd.

Christian Klein, vd för den tyska mjukvarujätten SAP, menar i en analys i The Economist att Europas nuvarande strategi inte tar sig an den verkliga utmaningen.

Redan för sent

EU planerar att investera upp till 20 miljarder euro i fem så kallade AI-gigafabriker, stora datacenter som ska stärka Europas ställning inom artificiell intelligens.

Modellen bygger på antagandet att ägandet av fysisk infrastruktur är nyckeln till självständighet. Klein anser dock att denna väg förbiser den globala tekniska beroendekedjan.

Vissa bedömare oroar sig för att EU och Ursula von der Leyen ska ta i för mycket med regleringar. (Foto: Pascal Bastien/AP/TT).

Även om servrar står på europeisk mark är de flesta komponenter utvecklade i USA och producerade i Asien, vilket gör full självförsörjning närmast omöjlig.

”Tåget för hårdvaror har redan lämnat stationen”, skriver Klein i debattartikeln.

