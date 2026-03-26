Så vill regeringen stoppa telefonbedrägerierna

”Det här lagförslaget innebär att vi äntligen kommer åt bedrägeri-sms. Nu ökar vi tryggheten samtidigt som vi slår mot organiserad brottslighet”, säger civilminister Erik Slottner (KD) i ett pressmeddelande.

Läs mer: Falska lån – så känner du igen bluffen – Realtid

Bedrägerier – ett växande problem

Bedrägerier via elektroniska kommunikationstjänster är ett växande problem. Under 2023 anmäldes omkring 29 000 telefonbedrägerier i Sverige.

Den uppskattade vinsten för kriminella översteg 700 miljoner kronor. Samtidigt beräknas kostnaderna för näringslivet till följd av olika typer av bedrägerier till cirka 4,5 miljarder kronor.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäldes 230 330 bedrägeribrott under 2024, exklusive bidragsbrott.

Det är visserligen en minskning med tre procent jämfört med 2023, men samtidigt är antalet anmälda bedrägeribrott drygt 24 procent högre än 2015.

Läs också: Tummen upp från FI för nya regler mot bedrägerier – Realtid