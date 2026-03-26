Regeringen går vidare med ett lagförslag som ska stoppa bedrägerier via telefon och sms. I en lagrådsremiss föreslås att operatörer ska få ett tydligt ansvar att blockera misstänkta samtal och meddelanden innan de når mottagaren.
Så vill regeringen stoppa telefonbedrägerierna
”Det här lagförslaget innebär att vi äntligen kommer åt bedrägeri-sms. Nu ökar vi tryggheten samtidigt som vi slår mot organiserad brottslighet”, säger civilminister Erik Slottner (KD) i ett pressmeddelande.
Bedrägerier – ett växande problem
Bedrägerier via elektroniska kommunikationstjänster är ett växande problem. Under 2023 anmäldes omkring 29 000 telefonbedrägerier i Sverige.
Den uppskattade vinsten för kriminella översteg 700 miljoner kronor. Samtidigt beräknas kostnaderna för näringslivet till följd av olika typer av bedrägerier till cirka 4,5 miljarder kronor.
Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäldes 230 330 bedrägeribrott under 2024, exklusive bidragsbrott.
Det är visserligen en minskning med tre procent jämfört med 2023, men samtidigt är antalet anmälda bedrägeribrott drygt 24 procent högre än 2015.
Operatörer måste stoppa misstänkt trafik
Förslaget innebär att operatörer blir skyldiga att stoppa trafik som misstänks användas för bedrägerier eller vilseledande massutskick.
Bedömningarna ska inte bygga på innehållet i samtal eller sms, utan på tekniska signaler – exempelvis avvikande trafikmönster eller misstänkta avsändaruppgifter.
Regeringen öppnar också för att en myndighet ska kunna ta fram närmare föreskrifter, bland annat kring kontroll av sms med avsändarnamn.
”Vi stryper en av den organiserade brottslighetens största inkomstkällor och sätter tryggheten för äldre först”, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).
Tryggheten ska öka för dem som drabbas hårdast
Även Liberalernas rättspolitiske talesperson Martin Melin lyfter effekten:
”Med det här förslaget slår vi mot sms-bedrägerierna och pressar tillbaka de kriminella gängen, samtidigt som vi ökar tryggheten för dem som drabbas hårdast.”
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2026.
