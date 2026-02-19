Så förbereder du ditt företag för en cyberattack

Ekosystemet är sårbart – inte bara enskilda företag

Dagens företag är sammanlänkade i ett komplext nät av leverantörer, plattformar och partners. Många av de mest kritiska felpunkterna ligger utanför den egna kontrollen, skriver HBR.

“Två decennier av outsourcing har skapat ett system‑av‑system”, säger David LaFalce, ordförande för BRC.

När en störning slår till räcker det därför inte att hålla den egna tjänsten igång. Organisationer måste också hjälpa kunder och partners att fortsätta fungera.

Det kräver snabb informationsdelning i betrodda nätverk och en förmåga att koordinera beslut under tidspress.

När ACH föll visade sig kedjereaktionen

En övning som BRC genomförde 2024 visar varför. Scenariot simulerade en omfattande störning i ACH‑systemet, infrastrukturen bakom amerikanska elektroniska betalningar.

Hundratals banker deltog. När systemet slogs ut uppstod snabbt en kedjereaktion: misslyckade löner, försenade socialförsäkringsutbetalningar, desinformation och DDoS‑attacker.

Fyra lärdomar från en simulerad kris

Fyra lärdomar stack ut: leverantörsantaganden spricker i kris, brist på insyn fördröjer beslut, tredjeparter kan själva vara utslagna, och kommunikation är en central resilienskontroll.

Det som avgör vem som klarar sig är inte en ny säkerhetsprodukt.

Det är hur snabbt organisationer kan koordinera sig med sina viktigaste partners. Det kräver tre skiften: från skydd till samordning, från intern kontinuitet till tjänstekontinuitet och från tredjepartsrisk till gemensam resiliens.

Företag behöver också upptäcka störningar innan kunderna gör det. Varje kritisk tjänst måste ha tydliga trösklar som automatiskt triggar övergången till ett nedsatt men fungerande läge. Och de måste öva på att arbeta i det läget, om och om igen.

Så bygger företag motståndskraft innan nästa kris

Slutsatsen är tydlig: framtidens cybersäkerhet är ett lagarbete.

De organisationer som bygger relationer, kanaler och övade processer nu kommer att stå starkare när nästa kris slår till.