En gradvis försämring av de kognitiva förmågorna. Det är så forskare beskriver AI:s potentiella effekt på tänkandet i en ny studie.
AI försämrar ditt tänkande – utan att du märker det
En ny studie varnar för att omfattande användning av AI kan försämra människors kognitiva förmågor – trots att tekniken samtidigt förbättrar prestationer på kort sikt.
Forskare beskriver ett fenomen som innebär ett gradvis större beroende av AI.
Det är i så fall något som riskerar att urholka förmågan att tänka självständigt, menar experterna.
Fick lösa matematiska problem
Studien, som genomförts av forskare från flera stora universitet i USA och Storbritannien, bygger på flera experiment med totalt över 1 200 deltagare.
Resultaten visar att personer som använde AI för att lösa uppgifter presterade bättre initialt, men snabbt tappade både förmåga och motivation när stödet togs bort.
I ett av experimenten fick deltagare lösa matematiska problem, där hälften hade tillgång till en AI-chattbot.
När hjälpen plötsligt drogs tillbaka försämrades deras resultat markant jämfört med kontrollgruppen, som aldrig haft tillgång till AI. Samtidigt minskade viljan att fortsätta arbeta med svåra uppgifter, skriver Futurism.
Riskerar att påverka inlärningen
Liknande mönster observerades i uppföljande tester med fler deltagare samt i uppgifter som rörde läsförståelse, vilket tyder på att effekten inte är begränsad till en enskild typ av kognitiv aktivitet.
Forskarna menar att AI-användning kan leda till en gradvis minskning av uthållighet och problemlösningsförmåga.
Över tid riskerar detta att påverka individers lärande och självförtroende negativt. Effekten liknas vid en situation där små, knappt märkbara förändringar ackumuleras tills konsekvenserna blir svåra att hantera.
Kan bli stora effekter på sikt
Samtidigt pekar studien på att hur AI används spelar en avgörande roll.
Deltagare som använde verktygen för att få ledtrådar eller förklaringar klarade sig bättre när stödet försvann, jämfört med dem som direkt efterfrågade färdiga svar.
Forskarna lyfter särskilt oro kring utbildningssektorn, där en snabb integration av AI riskerar att påverka grundläggande färdigheter.
Om elever i stor utsträckning förlitar sig på AI för att lösa uppgifter kan det leda till en generation med svagare problemlösningsförmåga och lägre tilltro till sin egen kapacitet, är farhågan.
Läs mer: Skapa en AI-klon – och låt den ta dina möten. Dagens PS