AI försämrar ditt tänkande – utan att du märker det

En ny studie varnar för att omfattande användning av AI kan försämra människors kognitiva förmågor – trots att tekniken samtidigt förbättrar prestationer på kort sikt.

Forskare beskriver ett fenomen som innebär ett gradvis större beroende av AI.

Det är i så fall något som riskerar att urholka förmågan att tänka självständigt, menar experterna.

Fick lösa matematiska problem

Studien, som genomförts av forskare från flera stora universitet i USA och Storbritannien, bygger på flera experiment med totalt över 1 200 deltagare.

Resultaten visar att personer som använde AI för att lösa uppgifter presterade bättre initialt, men snabbt tappade både förmåga och motivation när stödet togs bort.

I ett av experimenten fick deltagare lösa matematiska problem, där hälften hade tillgång till en AI-chattbot.

När hjälpen plötsligt drogs tillbaka försämrades deras resultat markant jämfört med kontrollgruppen, som aldrig haft tillgång till AI. Samtidigt minskade viljan att fortsätta arbeta med svåra uppgifter, skriver Futurism.