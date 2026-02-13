Ryska styrkor desperat efter internet – försöker muta ukrainare

Satellitinternettjänsten Starlink har blivit ett viktigt verktyg för båda stridande parter i Ukraina. Men nu har Elon Musks bolag strypt tillgången för Ryssland.

Starlink har blivit så viktig för ryska styrkor att de nu desperat försöker få ukrainare att registrera terminaler åt dem.

Ukrainas försvarsdepartement har nått en överenskommelse med Elon Musks SpaceX som i praktiken blockerar rysk tillgång till Starlink över ukrainskt territorium.

Endast terminaler som finns på en ukrainsk ”vitlista” får nu ansluta till tjänsten.

Hot och mutor mot ukrainska familjer

Enligt Ukrainas koordineringshögkvarter för krigsfångar har ryska styrkor vänt sig till familjer vars anhöriga hålls som krigsfångar, skriver Business Insider.

I flera fall har familjerna utsatts för hot och påtryckningar för att registrera Starlink-terminaler åt den ryska militären.

”Fall av hot och krav på att officiellt registrera Starlink-terminaler har dokumenterats”, skriver myndigheten i ett uttalande.

I andra fall har ryska trupper erbjudit upp till 230 dollar för att registrera en enda terminal, ungefär en tredjedel av medianlönen i Ukraina.

Serhij ”Flash” Beskrestnov, drönareanalytiker och rådgivare till Ukrainas försvarsdepartement, skriver på Telegram att fienden har etablerat ett helt nätverk för att söka efter förrädare som är villiga att registrera terminaler.