SpaceX har stängt ute ryska trupper från Starlink i Ukraina. Nu rapporteras det att Ryssland erbjuder pengar och hotar ukrainska familjer för att få tillgång till tjänsten.
Ryska styrkor desperat efter internet – försöker muta ukrainare
Satellitinternettjänsten Starlink har blivit ett viktigt verktyg för båda stridande parter i Ukraina. Men nu har Elon Musks bolag strypt tillgången för Ryssland.
Starlink har blivit så viktig för ryska styrkor att de nu desperat försöker få ukrainare att registrera terminaler åt dem.
Ukrainas försvarsdepartement har nått en överenskommelse med Elon Musks SpaceX som i praktiken blockerar rysk tillgång till Starlink över ukrainskt territorium.
Endast terminaler som finns på en ukrainsk ”vitlista” får nu ansluta till tjänsten.
Hot och mutor mot ukrainska familjer
Enligt Ukrainas koordineringshögkvarter för krigsfångar har ryska styrkor vänt sig till familjer vars anhöriga hålls som krigsfångar, skriver Business Insider.
I flera fall har familjerna utsatts för hot och påtryckningar för att registrera Starlink-terminaler åt den ryska militären.
”Fall av hot och krav på att officiellt registrera Starlink-terminaler har dokumenterats”, skriver myndigheten i ett uttalande.
I andra fall har ryska trupper erbjudit upp till 230 dollar för att registrera en enda terminal, ungefär en tredjedel av medianlönen i Ukraina.
Serhij ”Flash” Beskrestnov, drönareanalytiker och rådgivare till Ukrainas försvarsdepartement, skriver på Telegram att fienden har etablerat ett helt nätverk för att söka efter förrädare som är villiga att registrera terminaler.
Omfattande störningar för ryska förband
Störningarna har slagit hårt mot de ryska förbanden. Prorysska militärbloggare rapporterar att de flesta ryska enheter nu saknar internetuppkoppling.
Vissa har kritiserat Moskva för vad de kallar ett beroende av västlig teknologi.
”Det kommer snart att bli uppenbart att enheter inte kan fungera effektivt utan kommunikation. Det kommer att vara nyheter för vissa högt upp”, skrev en bloggare under signaturen ”Belarusian Silovik”.
Ryssland har inget eget satellitinternetsystem som kan mäta sig med Starlinks hastighet, tillgänglighet och stabilitet.
Ukrainska myndigheter varnar för konsekvenser
Ukrainska myndigheter understryker att registrering av terminaler som senare används av ryska styrkor kan leda till åtal.
Eftersom registreringen kräver legitimation kan myndigheterna spåra vem som registrerat en terminal.
”Om terminalen används för att styra drönare som förstör infrastruktur och tar liv, utgör registreringen grund för åtal”, varnar koordineringshögkvarteret.
Att blockera rysk tillgång till Starlink har länge varit en prioritet för Ukrainas nye försvarsminister Mychajlo Fedorov, som tidigare drivit frågan i sin roll som digitaliseringsminister.
Starlink-terminaler har smugglats in
Beslutet att införa det nya vitlistsystemet kommer efter lång tid av varningar från ukrainska myndigheter.
Trots att Starlink inte säljs lagligt i Ryssland har terminaler smugglats in via svarta marknaden och använts för kommunikation mellan förband samt för att styra drönare.
Problemen ska ha eskalerat under vintern, då Starlink enligt ukrainska källor även började dyka upp på ryska attackdrönare. SpaceX har nu infört tekniska spärrar som försvårar användning på snabbt rörliga plattformar.
Samtidigt arbetar Ryssland enligt uppgift med att utveckla antisatellitvapen för att kunna slå ut Starlink-systemet.
Enligt underrättelseuppgifter från två Natoländer utvecklas ett system som ska kunna sprida moln av metallpartiklar i omloppsbanan för att skada flera satelliter samtidigt.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
