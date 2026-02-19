Frankrikes president Emmanuel Macron valde en ovanligt hård ton när han talade i Indien på onsdagen.
”Rent struntprat”: Macron sågar techjättarnas prat om yttrandefrihet
Inför publik av forskare och studenter avfärdade Emmanuel Macron techjättarnas återkommande försvar av yttrandefriheten som ”pure bullshit”.
Han anklagade plattformarna för att gömma sig bakom principer de själva inte följer.
”Vi är för fria algoritmer, helt transparenta. Yttrandefrihet är rent struntprat om ingen vet hur du leds genom detta,” sade han.
”Algoritmerna styr demokratin – utan insyn”
Macron menar, enligt Politico, att algoritmernas inbyggda biaser är så kraftfulla att de kan påverka hela det demokratiska samtalet.
När miljarder människor får sitt nyhetsflöde styrt av system ingen får insyn i, riskerar samhället att tappa kontrollen över hur opinioner formas.
”Att inte veta hur algoritmen är byggd, testad eller vart den leder dig kan få enorma demokratiska konsekvenser,” sade han.
EU och USA på kollisionskurs
Macrons attack kommer samtidigt som konflikten mellan EU och USA om techreglering hårdnar.
Donald Trumps administration beskriver EU:s regler, från GDPR till Digital Services Act, som hot mot amerikansk yttrandefrihet.
EU avfärdar kritiken och menar att reglerna är nödvändiga för att stoppa olagligt innehåll och begränsa plattformarnas makt.
Vill begränsa ungas tillgång till sociala medier
Macron har länge drivit linjen att unga behöver starkare skydd mot sociala medier. Stödet växer i Europa, och presidentens utspel i Indien markerar en ny fas i hans kamp för att begränsa plattformarnas inflytande.
Med sitt angrepp på Silicon Valleys frihetsretorik positionerar han sig som en av Europas mest högljudda röster för en mer transparent och ansvarstagande digital offentlighet.