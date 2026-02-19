”Rent struntprat”: Macron sågar techjättarnas prat om yttrandefrihet

Inför publik av forskare och studenter avfärdade Emmanuel Macron techjättarnas återkommande försvar av yttrandefriheten som ”pure bullshit”.

Han anklagade plattformarna för att gömma sig bakom principer de själva inte följer.

”Vi är för fria algoritmer, helt transparenta. Yttrandefrihet är rent struntprat om ingen vet hur du leds genom detta,” sade han.

”Algoritmerna styr demokratin – utan insyn”

Macron menar, enligt Politico, att algoritmernas inbyggda biaser är så kraftfulla att de kan påverka hela det demokratiska samtalet.

När miljarder människor får sitt nyhetsflöde styrt av system ingen får insyn i, riskerar samhället att tappa kontrollen över hur opinioner formas.

”Att inte veta hur algoritmen är byggd, testad eller vart den leder dig kan få enorma demokratiska konsekvenser,” sade han.

