Biljätten Stellantis väljer att lägga ner en fabrik i Kanada. Enligt premiärminister Mark Carney är ett brott mot avtalet mellan landet och bolaget.
Nedlagd bilfabrik får Mark Carney att rasa: "Oacceptabelt"
Stellantis försäljning av en bilfabrik i Ontario har fått Kanadas premiärminister Mark Carney att gå igång rejält.
Han beskrev den som ”oacceptabel” och upprepade sedan att han står bakom de hårda orden.
Regeringen är beredd att använda alla tillgängliga juridiska och politiska verktyg för att skydda omkring 2 000 berörda anställda.
Menar att det strider mot åtaganden
Utspelet kommer efter att den multinationella fordonskoncernen Stellantis sålt sin fabrik i Brampton, utanför Toronto, till den kanadensiska tillverkaren av pansarfordon Roshel, skriver Wall Street Journal.
Affären slutfördes på måndagen. Köpeskillingen har inte offentliggjorts.
Enligt Carney strider försäljningen mot de åtaganden som Stellantis gjort gentemot den kanadensiska staten i utbyte mot offentligt finansieringsstöd.
Han anser också att företaget har brutit mot sina skyldigheter gentemot de anställda och kallar det ett ”svek”, skriver CBC.
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Har stått stilla sedan 2024
Stellantis har samtidigt meddelat att bolaget är berett att betala tillbaka det ekonomiska stöd som erhållits från både den federala regeringen och regionala myndigheter.
Enligt offentliga redovisningsuppgifter har kanadensiska myndigheter betalat ut mer än 220 miljoner kanadensiska dollar i samband med omställningen av Stellantis fabriker i Brampton och Windsor.
Fabriken i Brampton har stått stilla sedan 2024. Stellantis hade då ställt om anläggningen för att förbereda produktion av Jeep Compass.
Förra året ändrade koncernen sina planer och beslutade att i stället förlägga produktionen till en fabrik i Illinois i USA.
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Ses inte som ekonomiskt möjligt
Bakgrunden var bland annat de omfattande amerikanska tullarna på importerade fordon. Stellantis har uppgett att det inte längre var ekonomiskt försvarbart att återuppta biltillverkningen i Brampton.
Roshel, som tillverkar bepansrade fordon, räknar med att behöva tusentals anställda och har meddelat att tidigare Stellantis-arbetare kommer att prioriteras vid rekryteringen.
Försäljningen har väckt kritik från fackförbundet Unifor, som företräder kanadensiska fordonsarbetare.
Facket anser att affären underminerar regeringens industripolitiska strategi och löften om att skydda landets fordonsarbetare i handelskonflikten med USA.
Carneys regering har nu sammankallat ett möte mellan myndighetsföreträdare, Stellantis ledning och fackförbundet för att diskutera situationen och möjliga åtgärder för de berörda arbetstagarna.
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