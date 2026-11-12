Nedlagd bilfabrik får Mark Carney att rasa: "Oacceptabelt"

Stellantis försäljning av en bilfabrik i Ontario har fått Kanadas premiärminister Mark Carney att gå igång rejält.

Han beskrev den som ”oacceptabel” och upprepade sedan att han står bakom de hårda orden.

Regeringen är beredd att använda alla tillgängliga juridiska och politiska verktyg för att skydda omkring 2 000 berörda anställda.

Menar att det strider mot åtaganden

Utspelet kommer efter att den multinationella fordonskoncernen Stellantis sålt sin fabrik i Brampton, utanför Toronto, till den kanadensiska tillverkaren av pansarfordon Roshel, skriver Wall Street Journal.

Affären slutfördes på måndagen. Köpeskillingen har inte offentliggjorts.

Enligt Carney strider försäljningen mot de åtaganden som Stellantis gjort gentemot den kanadensiska staten i utbyte mot offentligt finansieringsstöd.

Han anser också att företaget har brutit mot sina skyldigheter gentemot de anställda och kallar det ett ”svek”, skriver CBC.

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