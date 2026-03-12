Expert lyckades hacka McKinsey – tvingas agera

McKinsey & Company är en av världens stora konsultbolag. Men cybersäkerheten på bolaget höll inte toppklass.

Nu har McKinsey tvingats åtgärda säkerhetsbrister i sitt interna AI-system efter att en cybersäkerhetsforskare lyckats få tillgång till stora mängder interna data.

Intrånget riktades mot företagets plattform Lilli, ett AI-baserat verktyg som används av tusentals anställda för analys, strategi och projektarbete.

Kunde läsa i databasen

Enligt cybersäkerhetsföretaget CodeWall kunde deras AI-baserade verktyg få omfattande åtkomst till systemet på kort tid, skriver Financial Times.

Inom några timmar uppges det ha kunnat läsa och skriva i den centrala databasen bakom plattformen.

I processen identifierades bland annat tiotals miljoner interna chattmeddelanden och en stor mängd filnamn kopplade till dokument och presentationer.

Lilli används av omkring 40 000 medarbetare inom konsultbolaget och spelar en central roll i företagets arbete med att analysera data, planera projekt och ta fram material till kunder.