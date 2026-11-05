Big Ben kan "brinna som Notre Dame" – kräver renovering för 500 miljarder

Asbesthaltiga föremål och allvarliga brandrisker. Nu ökar pressen på en omfattande renovering av Westminsterpalatset, där det brittiska parlamentet och klocktornet Big Ben ligger.
Mängden asbest i det brittiska parlamentet fortsätter att öka.
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Asbesthaltiga föremål och allvarliga brandrisker. Nu ökar pressen på en omfattande renovering av Westminsterpalatset, där det brittiska parlamentet och klocktornet Big Ben ligger.
Över 1 650 asbesthaltiga föremål har nu identifierats i Westminster och på det omgivande parlamentsområdet, en ökning med omkring 500 sedan 2021.
Upptäckten kommer samtidigt som brittiska politiker pressas att fatta beslut om en omfattande renovering av det åldrande parlamentskomplexet.
Har tagit bort runt 700 föremål
Projektet kan kosta uppemot 40 miljarder pund, över 500 miljarder kronor, och ta så lång tid som 61 år att genomföra.
De nya asbestfynden har gjorts i samband med undersökningar inför den planerade renoveringen. Asbesten finns bland annat i isolering, takmaterial, golvplattor och rep.
Under de senaste fem åren har omkring 700 asbesthaltiga föremål avlägsnats från parlamentet.
Trots det har det totala antalet identifierade föremål ökat, enligt uppgifter som BBC fått fram genom en begäran om allmänna handlingar.
Merparten av asbesten bedöms utgöra en låg risk eftersom den finns i dolda utrymmen där materialet sannolikt inte störs. Nästan 200 föremål klassas dock som medelhög risk och kan kräva åtgärder.
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Förseningar blir dyra
Asbest är ett av huvudskälen till att parlamentet behöver renoveras. Materialet kan orsaka allvarliga sjukdomar, däribland mesoteliom, en aggressiv cancerform. Risken uppstår framför allt när asbestfibrer frigörs och sprids i luften.
Den brittiska parlamentsförvaltningen uppger att säkerheten för anställda och besökare är högsta prioritet.
Samtidigt konstaterar myndigheten att det i praktiken inte är möjligt att få byggnaden helt fri från asbest utan att riva eller orsaka omfattande skador på dess historiska konstruktion.
I en rapport varnar parlamentets revisionsutskott för att varje ytterligare års försening av renoveringen kostar skattebetalarna 420 miljoner pund.
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Lösning lär dröja
Utskottets ordförande Geoffrey Clifton-Brown varnar också för allvarliga brandrisker i byggnaden, där omfattande brandbevakning redan krävs dygnet runt.
Ledamöterna väntas rösta om renoveringens inriktning före årets slut. Beslutet ska bland annat avgöra om inledande arbeten för upp till 3 miljarder pund ska genomföras.
Ett av alternativen innebär att både underhuset och överhuset flyttar ut under en period på upp till 24 år från 2032.
Ett annat innebär att endast överhuset flyttar, men skulle enligt beräkningarna kosta 39 miljarder pund och ta 61 år att genomföra.
En slutlig lösning väntas inte beslutas förrän 2030.
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