Big Ben kan "brinna som Notre Dame" – kräver renovering för 500 miljarder

Över 1 650 asbesthaltiga föremål har nu identifierats i Westminster och på det omgivande parlamentsområdet, en ökning med omkring 500 sedan 2021.

Upptäckten kommer samtidigt som brittiska politiker pressas att fatta beslut om en omfattande renovering av det åldrande parlamentskomplexet.

Har tagit bort runt 700 föremål

Projektet kan kosta uppemot 40 miljarder pund, över 500 miljarder kronor, och ta så lång tid som 61 år att genomföra.

De nya asbestfynden har gjorts i samband med undersökningar inför den planerade renoveringen. Asbesten finns bland annat i isolering, takmaterial, golvplattor och rep.

Under de senaste fem åren har omkring 700 asbesthaltiga föremål avlägsnats från parlamentet.

Trots det har det totala antalet identifierade föremål ökat, enligt uppgifter som BBC fått fram genom en begäran om allmänna handlingar.

Merparten av asbesten bedöms utgöra en låg risk eftersom den finns i dolda utrymmen där materialet sannolikt inte störs. Nästan 200 föremål klassas dock som medelhög risk och kan kräva åtgärder.

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