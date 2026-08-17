USA skickar brev till Sverige: Dags att välja sida

USA förbereder sig för att kräva att ett 30-tal länder väljer sida i den växande AI-konflikten mellan Washington och Peking.

Länder som samarbetar med Kina inom artificiell intelligens riskerar samtidigt att uteslutas från ett USA-lett samarbete kring tekniken.

Det framgår av ett utkast till ett brev från det amerikanska utrikesdepartementet som Reuters har tagit del av.

Har anslutit sig till dubbla initiativ

Brevet är adresserat till de 35 länder som i juni skrev under ett amerikanskt initiativ om internationellt AI-samarbete.

Washington lanserade förra året initiativet Pax Silica för att stärka leveranskedjorna för AI-modeller, halvledare och kritiska mineraler.

Omkring två dussin länder har anslutit sig, däribland Sverige, Japan, Australien och Sydkorea.

Ett särskilt problem för USA är Kazakstan. Landet har stora tillgångar av kritiska mineraler som behövs för avancerad teknik och är det enda kända landet som hittills anslutit sig både till Pax Silica och ett motsvarande kinesiskt initiativ.

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