Sverige är ett av länderna som väntas få ett brev av USA snart. Där kommer man att uppmanas att ta hårdare ställning mot Kina i AI-racet.
USA skickar brev till Sverige: Dags att välja sida
USA förbereder sig för att kräva att ett 30-tal länder väljer sida i den växande AI-konflikten mellan Washington och Peking.
Länder som samarbetar med Kina inom artificiell intelligens riskerar samtidigt att uteslutas från ett USA-lett samarbete kring tekniken.
Det framgår av ett utkast till ett brev från det amerikanska utrikesdepartementet som Reuters har tagit del av.
Har anslutit sig till dubbla initiativ
Brevet är adresserat till de 35 länder som i juni skrev under ett amerikanskt initiativ om internationellt AI-samarbete.
Washington lanserade förra året initiativet Pax Silica för att stärka leveranskedjorna för AI-modeller, halvledare och kritiska mineraler.
Omkring två dussin länder har anslutit sig, däribland Sverige, Japan, Australien och Sydkorea.
Ett särskilt problem för USA är Kazakstan. Landet har stora tillgångar av kritiska mineraler som behövs för avancerad teknik och är det enda kända landet som hittills anslutit sig både till Pax Silica och ett motsvarande kinesiskt initiativ.
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Konkurrensen blir hårdare
Kinas president Xi Jinping lanserade i juli World Artificial Intelligence Cooperation Organization, som ska främja kinesisk AI-teknik och en mer öppen modell för utvecklingen av tekniken.
USA:s nya linje bygger på att länder inte ska kunna vara med i båda systemen samtidigt.
Enligt ett amerikanskt regeringsdokument ska medlemskap i Pax Silica ses som ett åtagande och inte som ett vanligt medlemskap som kan kombineras med konkurrerande samarbeten.
Bakgrunden är den allt hårdare teknikkampen mellan USA och Kina. Washington försöker begränsa Pekings tillgång till avancerade halvledare och kritiska mineraler samtidigt som Kina snabbt utvecklar egna AI-modeller.
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Vill minska beroendet av Kina
Kinesiska så kallade open-weight-modeller har på kort tid närmat sig de ledande amerikanska modellerna från bland andra OpenAI och Anthropic.
Utvecklingen har ökat pressen på USA att säkra både tekniskt och ekonomiskt inflytande över den globala AI-industrin.
Pax Silica syftar bland annat till att samordna investeringar och exportkontroller samt minska medlemsländernas beroende av Kina för kritiska mineraler, AI-modeller och halvledare.
För USA handlar frågan därmed inte bara om vem som utvecklar den bästa AI-tekniken. Tillgången till mineraler, chip och produktionskapacitet har blivit en central del av den geopolitiska maktkampen.
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