Konkursbo guldgruva för Google: Miljoner mejl att träna AI på

Google får inte känslig kunddata

Det som uttryckligen undantas är känsligare kunddata: Spirits 97,5 miljoner passagerarprofiler och 50,2 miljoner poster kopplade till bonusprogrammet Free Spirit ingår inte i affären.

”Vi har förvärvat en del av ett företagsdataset från Spirit Airlines, som kan vara till hjälp för att förbättra våra produkter och AI-modeller”, säger en talesperson för Google. Bolaget uppger att ingen personligt identifierbar information kommer att ingå, och att all data ”noggrant rensas” av en tredje part innan Google får tillgång till den.

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Andra konkursansökan på ett år

En federal domare i södra New York väntas godkänna affären vid en förhandling den 19 augusti.

Spirit ansökte om sitt andra konkursskydd på mindre än ett år i maj 2026, med omkring 8,1 miljarder dollar i skulder och cirka 17 000 uppsagda anställda, efter stigande bränslepriser och misslyckade finansieringsförsök.

Interna arkiv används för AI-träning

Affären belyser en bredare trend: interna företagsarkiv, mejlkorgar, chattloggar, lönesystem, projektdokument, har blivit en tillgångsklass i sig när bolag går i konkurs, vid sidan av det traditionella (flygplan, gater, fastigheter, varumärken).

I takt med att AI-bolag söker verklig, ”levande” företagsdata snarare än enbart material skrapat från internet, kan fler konkursförvaltare framöver se just den digitala arkivhögen som en av boets mer lukrativa tillgångar.

Vad ska egentligen ingå i en konkurs?

Frågan är inte bara teknisk utan principiell: är det rimligt att anställdas mejl och interna chattmeddelanden kan säljas vidare i en konkursprocess utan att de anställda själva tillfrågas?

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Resonemanget från konkursförvaltarnas sida är begripligt: när ett bolag går omkull ska boets tillgångar användas för att betala tillbaka så mycket som möjligt till borgenärerna, och om digital data har ett marknadsvärde är det svårt att argumentera för att den ska kastas bort. Att uppgifterna avidentifieras innan de lämnas över är också ett steg för att begränsa skadan.

Google har aldrig fått samtycke från personal

Men samtidigt är detta en form av data som de anställda aldrig gav sitt samtycke till att dela i det här syftet. Till skillnad från exempelvis kunddata, där det ofta (om än inte alltid) finns användarvillkor som reglerar vad som får hända vid en eventuell försäljning.

Avidentifiering är dessutom inte alltid vattentät: interna mejl och chattar innehåller ofta detaljer, projektnamn, arbetsrelationer, skrivstil, som gör det möjligt att gissa sig till vem som skrivit vad, även utan namn och personnummer. Så länge lagstiftningen inte tydligt reglerat frågan lär den här typen av auktioner sannolikt bli vanligare, snarare än mer sällsynta, i takt med att AI-bolagens efterfrågan på verklig företagsdata växer.