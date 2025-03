Matleverantör: AI hjälper oss att veta vad du vill äta

2004 startade Talabat sin verksamhet i Kuwait. Affärsidén var att låta kunder beställa mat över nätet och leverera den direkt.

Då var internet ännu inte lika utbrett i Mellanöstern som i dag, men i och med smartphonens utbredning har Talabat vuxit.

Det senaste steget kan kanske vara det största av alla, enligt vd:n Tomaso Rodriguez. Med hjälp av AI-verktyg kan Talabat nämligen gissa sig till vad kunden helst vill äta där och då.

AI kan förutsäga preferenser

Konferensen i Singapore, som organiserades av CNBC, handlade om på vilka sätt som företag kan integrera AI och robotik i sina verksamheter.

För Talabat är det just möjligheten till större kännedom om kundens preferenser som har varit den stora fördelen.

Enligt vd Rodriguez har Talabat många besökare som klickar sig in i appen – utan att köpa något. Dessa kunder går nu att nå på ett nytt sätt.

”Med AI kan du gå mycket djupt in hos den enskilda individen och förstå exakt vad den personen sannolikt vill ha just då… och det är verkligen dit allt vårt fokus går just nu”, säger han till CNBC.

