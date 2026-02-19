Medan techjättarna spenderar biljoner dollar på markbaserade datacenter vänder nu Elon Musk och andra tungviktare blicken mot rymden. Men problemen är många.
Månfabrik och satelliter: Så ska AI:s energiproblem lösas
Under de senaste veckorna har SpaceX lämnat in ansökningar till den amerikanska myndigheten FCC för vad som i praktiken är ett nätverk av en miljon satellitbaserade datacenter.
Elon Musk har även slagit ihop sitt AI-bolag xAI med SpaceX för att driva utvecklingen framåt. Vid ett internt möte meddelade han anställda att företaget på sikt kan behöva en fabrik på månen för att bygga AI-satelliter. Det skriver Fortune.
”Det billigaste stället att placera AI kommer att vara i rymden, och det kommer att vara sant inom två år, kanske tre som mest”, sade Musk vid World Economic Forum i Davos i januari, enligt Fortune.
Fler aktörer i racet
Musk är långt ifrån ensam. Alphabets vd Sundar Pichai har sagt att Google undersöker ambitiösa koncept för datacenter i rymden, och Amazons grundare Jeff Bezos satsar via Blue Origin på liknande lösningar.
Även OpenAI:s Sam Altman övervägt att köpa raketbolaget Stoke Space för att placera datacenter i omloppsbana, skriver CNN.
I november 2025 tog den Washington-baserade startupen Starcloud ett konkret steg genom att skjuta upp en testsatellit med en AI-server ombord med en SpaceX-raket. Bolagets vd Philip Johnston spår att alla nya AI-datacenter inom tio år kommer att byggas i rymden.
Även Google har presenterat Project Suncatcher som bygger på kluster av satelliter som flyger i tät formation för att möjliggöra snabb kommunikation med låg fördröjning, skriver Time.
Varje kluster skulle ingå i större nätverk som exponentiellt ökar beräkningskapaciteten.
Energikrisen driver utvecklingen
Bakgrunden är AI-branschens skenande energibehov. Datacenter i USA förbrukar redan över fyra procent av landets totala energikonsumtion. Det är en siffra som väntas öka med över 130 procent till decenniets slut.
Stora anläggningar kan förbruka upp till fem miljoner liter vatten per dag för kylning. Samtidigt har elkostnaderna i områden nära datacenter har stigit med upp till 267 procent jämfört med fem år sedan s, skriver CNN.
I rymden erbjuder solpaneler potentiellt konstant energi utan bränsle- eller vattenkostnader. Enligt Google kan en solpanel i rätt omloppsbana vara upp till åtta gånger mer produktiv än på jorden.
Betydande hinder kvarstår
Experter varnar dock för att verkligheten ligger långt efter visionerna.
Att generera en enda gigawatt el i rymden skulle kräva ungefär en kvadratkilometer solpaneler. Vilket är extremt tungt och dyrt att skjuta upp. Kylning utgör ett annat olöst problem: de metoder som används på jorden fungerar inte i vakuum.
Enligt Google skulle omkring 10 000 satelliter behövas för att matcha ett enda markbaserat datacenter på en gigawatt, och kostnadsfrågan är fortfarande obesvarad.
Deutsche Bank bedömer att rymdbaserade datacenter inte kommer att nå kostnadsmässig paritet med markbaserade anläggningar förrän en bra bit in på 2030-talet.
Långsiktig potential
Trots hindren avfärdar få idén helt.
Jeff Thornburg, vd för Portal Space Systems och tidigare SpaceX-ingenjör, sade till Fortune att det sannolikt tar minst tre till fem år innan något fungerar i praktiken, och att massproduktion ligger bortom 2030.
Samtidigt skulle ett genombrott få stora effekter för hela rymdindustrin, med stabilare intäkter för raketoperatörer och sjunkande lanseringskostnader.