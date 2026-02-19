Månfabrik och satelliter: Så ska AI:s energiproblem lösas

Under de senaste veckorna har SpaceX lämnat in ansökningar till den amerikanska myndigheten FCC för vad som i praktiken är ett nätverk av en miljon satellitbaserade datacenter.

Elon Musk har även slagit ihop sitt AI-bolag xAI med SpaceX för att driva utvecklingen framåt. Vid ett internt möte meddelade han anställda att företaget på sikt kan behöva en fabrik på månen för att bygga AI-satelliter. Det skriver Fortune.

”Det billigaste stället att placera AI kommer att vara i rymden, och det kommer att vara sant inom två år, kanske tre som mest”, sade Musk vid World Economic Forum i Davos i januari, enligt Fortune.

Fler aktörer i racet

Musk är långt ifrån ensam. Alphabets vd Sundar Pichai har sagt att Google undersöker ambitiösa koncept för datacenter i rymden, och Amazons grundare Jeff Bezos satsar via Blue Origin på liknande lösningar.

Även OpenAI:s Sam Altman övervägt att köpa raketbolaget Stoke Space för att placera datacenter i omloppsbana, skriver CNN.

I november 2025 tog den Washington-baserade startupen Starcloud ett konkret steg genom att skjuta upp en testsatellit med en AI-server ombord med en SpaceX-raket. Bolagets vd Philip Johnston spår att alla nya AI-datacenter inom tio år kommer att byggas i rymden.

Även Google har presenterat Project Suncatcher som bygger på kluster av satelliter som flyger i tät formation för att möjliggöra snabb kommunikation med låg fördröjning, skriver Time.

Varje kluster skulle ingå i större nätverk som exponentiellt ökar beräkningskapaciteten.