Kursras när Google presenterar TurboQuant

Google (Alphabet Inc., GOOG) presenterade nyligen TurboQuant. Det är en teknik som drastiskt minskar hur mycket minne som behövs för att köra stora språkmodeller.

Tekniken kan därmed sänka kostnaderna för träning av AI-modeller betydligt och ökar effektiviteten hos storskaliga molntjänster som använder avancerade AI-acceleratorer.

Minnestillverkarna reagerar

På kort sikt föll aktier i ledande minnestillverkare. SK Hynix tappade upp till 6,4 % på Korea Exchange, Kioxia Holdings sjönk liknande i Tokyo, medan Micron Technology och Sandisk backade tidigare i New York. Investorer tog nyheten som en signal om potentiellt minskat minnesbehov.

Analytiker ser långsiktiga möjligheter

Flera analytiker pekar dock på Jevons paradox: ökad effektivitet kan på sikt leda till högre efterfrågan. Morgan Stanleys Shawn Kim menar att TurboQuant kan gynna minnestillverkare genom lägre kostnad per token (textenhet), vilket kan driva ökad användning.

JPMorgan-noterar att vinsthemtagning kan förklara dagens nedgång men att minneskonsumtionen på kort sikt inte hotas.

Kortsiktiga vinster vs. långsiktig efterfrågan

Analytiker på Ortus Advisors påpekar att nyheten sannolikt inte påverkar efterfrågan betydligt med tanke på det redan finns stor brist minne. För Kioxia ses nedgången som en naturlig vinsthemtagning efter att aktien gått upp med 700 % sedan augusti.

TurboQuant kan alltså både skapa kortsiktig volatilitet och långsiktiga möjligheter för AI-drivna minneslösningar.