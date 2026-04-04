Kritiker sågar EU:s nya AI-plan: "Kommer inte hjälpa"

Just nu pågår en intensiv debatt om EU:s planer på att lätta reglerna för artificiell intelligens.

Förslaget, som lagts fram av EU-kommissionen, syftar till att göra unionens regelverk mer likt det i USA och därigenom minska avståndet till amerikanska teknikföretag.

Men EU:s strategi möter kritik från ekonomer och analytiker menar att åtgärderna sannolikt inte kommer att stärka Europas teknikmarknad.

Lyfter inte fram lagstiftning

AI-bolag kan få lättare att använda känsliga personuppgifter i utvecklingen av sina system, samtidigt som vissa krav på transparens minskar.

Det skulle också bli enklare att använda helautomatiserade beslut i fler situationer, exempelvis inom arbetslivet.

Forskaren Mario Mariniello på tankesmedjan Bruegel menar dock att sambandet mellan reglering och teknologisk konkurrenskraft är svagt.

Europas relativt svaga position inom AI anses snarare bero på historiska industrival än på lagstiftning.