Avreglering inom AI har blivit ett slagord som många i EU ställer sig bakom. Men det finns kritiker.
Kritiker sågar EU:s nya AI-plan: "Kommer inte hjälpa"
Just nu pågår en intensiv debatt om EU:s planer på att lätta reglerna för artificiell intelligens.
Förslaget, som lagts fram av EU-kommissionen, syftar till att göra unionens regelverk mer likt det i USA och därigenom minska avståndet till amerikanska teknikföretag.
Men EU:s strategi möter kritik från ekonomer och analytiker menar att åtgärderna sannolikt inte kommer att stärka Europas teknikmarknad.
Lyfter inte fram lagstiftning
AI-bolag kan få lättare att använda känsliga personuppgifter i utvecklingen av sina system, samtidigt som vissa krav på transparens minskar.
Det skulle också bli enklare att använda helautomatiserade beslut i fler situationer, exempelvis inom arbetslivet.
Forskaren Mario Mariniello på tankesmedjan Bruegel menar dock att sambandet mellan reglering och teknologisk konkurrenskraft är svagt.
Europas relativt svaga position inom AI anses snarare bero på historiska industrival än på lagstiftning.
Satsat på traditionell industri
Under de senaste decennierna har EU i högre grad satsat på traditionell industri, medan USA dominerat investeringar i högteknologisk forskning och utveckling.
Även jämförelser med Kina pekar i samma riktning. Trots ett strikt och ofta föränderligt regelverk har landet snabbt närmat sig USA inom AI-utveckling.
Detta tyder på att faktorer som kapitaltillgång, energipriser och statliga investeringar spelar en större roll än graden av reglering.
Statistik visar att privata investeringar i AI varit betydligt högre i USA än i EU. Samtidigt har europeiska företag länge pekat på höga energikostnader och begränsad tillgång till finansiering som hinder för innovation, vilket Euractiv har skrivit om.
Kan finnas utrymme för förändring
Dessa strukturella utmaningar anses väga tyngre än regelverkets utformning.
Det finns också farhågor om att en försvagning av skyddsregler kan minska förtroendet för digitala tjänster i Europa.
Lägre tillit från användare kan i sin tur dämpa efterfrågan, vilket riskerar att motverka syftet med reformerna.
Samtidigt pekar man på att EU:s nuvarande regelverk kan behöva justeras. Man pekar på att regler ibland kan slå hårdare mot mindre företag och att lagstiftningen har svårt att hålla jämna steg med den snabba teknikutvecklingen.
Läs mer: Fransk kärnkraft kan vara olaglig – utreds av EU. Dagens PS