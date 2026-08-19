Efter "perversa glasögon": Nu läcker Apples kameraförsedda AirPods

Metas AI-glasögon skapar oro

Bakgrunden är den kraftiga kritik som redan drabbat Metas AI-glasögon Ray-Ban.

I Sverige avslöjade Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten att inspelningar från glasögonen granskats av mänskliga moderatorer i Kenya, med innehåll som sträckte sig från toalettbesök till sexscener.

ANNONS

Video omfattas av GDPR

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, kallade därefter Meta till möte och publicerade tio råd till användare. Bland annat att samma regler som gäller för mobilkameran också gäller för smarta glasögon, och att inspelat material kan omfattas av GDPR om det sprids vidare.

Enligt Realtid uppger flera ägare av Metas glasögon numera att de inte längre vågar bära dem offentligt, av rädsla för att uppfattas som ”perversa”.

Är Apple bättre på integritet?

Skillnaden som kan avgöra mottagandet: Apples AirPods är, till skillnad från Metas glasögon, inte tänkta att kunna spela in eller ta bilder att spara och dela, bara läsa av omgivningen i realtid åt Siri.

Apple har dessutom ett starkare rykte kring integritet än Meta. Men just diskretionen kan bli problemet: en AirPod syns knappt alls, till skillnad från även de mest diskreta glasögonen, vilket gör det ännu svårare för människor i närheten att veta om de blir avlästa av en kamera.

Tänk på din omgivning

IMY:s grundprincip, att inte spela in något du inte skulle spela in med mobilkameran, och att tänka på hur andra i din närhet uppfattar situationen, lär bli lika relevant för nästa generations öronproppar som den redan blivit för smarta glasögon.

ANNONS

Och viktigt att komma ihåg att det är inte bara IMY bland EU:s myndigheter som bevakar utvecklingen på det här området.