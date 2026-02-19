Hur får man motvilliga medarbetare att börja använda AI? På Accenture har en ny policy implementerats för att öka användningen.
Konsultjätte: Använd AI – eller förlora din bonus
Accenture är ett av världens stora konsultbolag, och man har länge velat att de anställda ska ligga i AI-användningens framkant.
Det trappar bolaget nu upp ytterligare. Man har nämligen börjat väga in anställdas användning av interna AI-verktyg vid beslut om befordran till ledande positioner.
Enligt uppgifter har bolaget informerat mellanchefer om att regelbunden användning av företagets AI-verktyg kommer att vara en faktor när årets befordringar ska utses.
Äldre har svårare att börja
Under februari började Accenture samla in data om individuella veckoinloggningar i vissa av systemen.
Bakgrunden är att flera konsultbolag upplever motstånd bland mer seniora medarbetare när det gäller att anamma ny teknik.
Enligt branschkällor är yngre anställda ofta mer benägna att integrera AI i sitt dagliga arbete, medan äldre chefer i högre grad håller fast vid etablerade arbetsmetoder, skriver Financial Times.
Har utbildat en halv miljon medarbetare
Det har lett till en kombination av incitament och påtryckningar för att driva förändring.
Accenture har de senaste åren satsat stort på AI och uppger att över en halv miljon medarbetare har utbildats i generativ AI.
Bland verktygen finns AI Refinery och SynOps, som ska hjälpa kunder att skapa affärslösningar och effektivisera verksamhetsprocesser med hjälp av AI.
Har nästan 800 000 anställda
Policyn gäller dock inte överallt. Anställda i tolv europeiska länder undantas, liksom personal inom divisionen som arbetar med amerikanska federala kontrakt samt vissa samriskbolag.
Totalt har koncernen närmare 800 000 anställda globalt.
Satsningen sker samtidigt som Accenture genomför en omfattande omorganisation.
Förra året samlades bolagets strategi-, konsult-, teknik- och verksamhetsenheter i en gemensam division under namnet Reinvention Services.
Måste anpassa sig
Företagsledningen har betonat att framtidens medarbetare måste kunna anpassa sig till en AI-driven arbetsmiljö.
Samtidigt pressas konsultbranschen av svagare efterfrågan efter pandemins toppår.
Accentures aktiekurs har fallit kraftigt det senaste året, vilket minskat bolagets börsvärde avsevärt jämfört med rekordnivåerna under pandemin.
Nyligen förvärvade Accenture den Londonbaserade AI-startupen Faculty för att stärka sitt erbjudande inom avancerad dataanalys och AI-implementering.