Konsultjätte: Använd AI – eller förlora din bonus

Accenture är ett av världens stora konsultbolag, och man har länge velat att de anställda ska ligga i AI-användningens framkant.

Det trappar bolaget nu upp ytterligare. Man har nämligen börjat väga in anställdas användning av interna AI-verktyg vid beslut om befordran till ledande positioner.

Enligt uppgifter har bolaget informerat mellanchefer om att regelbunden användning av företagets AI-verktyg kommer att vara en faktor när årets befordringar ska utses.

Äldre har svårare att börja

Under februari började Accenture samla in data om individuella veckoinloggningar i vissa av systemen.

Bakgrunden är att flera konsultbolag upplever motstånd bland mer seniora medarbetare när det gäller att anamma ny teknik.

Enligt branschkällor är yngre anställda ofta mer benägna att integrera AI i sitt dagliga arbete, medan äldre chefer i högre grad håller fast vid etablerade arbetsmetoder, skriver Financial Times.