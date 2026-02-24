JP Morgan-anställda omplaceras – ersätts av AI

JP Morgan Chase är världens största bank sett till börsvärde, och många följer noggrant vad man företar sig.

Nu förbereder banken en omfattande omställning av personalen i takt med att artificiell intelligens får en allt större roll i verksamheten.

Det uppgav vd:n Jamie Dimon i samband med ett investerarmöte.

Investerar miljarder i IT

Banken har redan påbörjat en intern omplacering av medarbetare vars arbetsuppgifter påverkats av automatisering.

Enligt Dimon har AI lett till att vissa roller försvunnit, men ambitionen är att erbjuda nya tjänster inom organisationen i stället för uppsägningar, skriver CNBC.

JP Morgan har branschens största teknikbudget, närmare 20 miljarder dollar per år, och har uttalat en ambition att i grunden anpassa verksamheten till AI-eran.

Banken använder bland annat modeller från OpenAI och Anthropic i sin interna AI-plattform.