Den som arbetar på JP Morgan märker redan av effekten av AI på arbetet. Många har nämligen behövt byta arbetsuppgifter på sistone.
JP Morgan-anställda omplaceras – ersätts av AI
JP Morgan Chase är världens största bank sett till börsvärde, och många följer noggrant vad man företar sig.
Nu förbereder banken en omfattande omställning av personalen i takt med att artificiell intelligens får en allt större roll i verksamheten.
Det uppgav vd:n Jamie Dimon i samband med ett investerarmöte.
Investerar miljarder i IT
Banken har redan påbörjat en intern omplacering av medarbetare vars arbetsuppgifter påverkats av automatisering.
Enligt Dimon har AI lett till att vissa roller försvunnit, men ambitionen är att erbjuda nya tjänster inom organisationen i stället för uppsägningar, skriver CNBC.
JP Morgan har branschens största teknikbudget, närmare 20 miljarder dollar per år, och har uttalat en ambition att i grunden anpassa verksamheten till AI-eran.
Banken använder bland annat modeller från OpenAI och Anthropic i sin interna AI-plattform.
Har minskat antalet anställda
Det totala antalet anställda var i stort sett oförändrat det senaste året, omkring 318 500 personer. Under ytan har dock förändringar skett.
Antalet anställda inom drift och stödfunktioner minskade med fyra respektive två procent, samtidigt som banken ökade bemanningen i kundnära och intäktsgenererande roller med fyra procent.
Effektiviteten har också förbättrats på flera områden.
Antalet konton som varje medarbetare inom drift hanterar har ökat med 6 procent, kostnaden per bedrägeriärende har minskat med 11 procent och mjukvaruingenjörernas produktivitet har stigit med 10 procent, enligt bankens presentation.
Måste planera för utbildning
Finanschefen Jeremy Barnum uppgav att banken har fördubblat antalet användningsområden för generativ AI under året, med fokus på kundservice och teknikavdelningen.
Samtidigt lyfte Dimon en bredare samhällsfråga om riskerna med snabb AI-automatisering. Han varnade för att hela yrkesgrupper kan påverkas om tekniken införs i stor skala utan anpassning.
Enligt honom behöver både företag och beslutsfattare redan nu planera för utbildning och stöd till arbetstagare som riskerar att trängas undan.