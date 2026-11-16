Omvärlden fortsätter att köpa kinesiska varor i massor. Men hemma i Kina är bilden en helt annat. Det gör nu att handelsöverskottet blir allt större.
Kinas handelsöverskott skenar – mycket svag efterfrågan på hemmaplan
Kinas export fortsätter att växa kraftigt, men den inhemska ekonomin tappar fart.
Svagare konsumtion och en fortsatt kris på fastighetsmarknaden gör att världens näst största ekonomi blir alltmer beroende av efterfrågan från omvärlden, rapporterar Wall Street Journal.
Detaljhandelns försäljning, ett viktigt mått på hushållens konsumtion, ökade med endast 0,4 procent i oktober jämfört med samma månad i fjol.
Som dag och natt
Det kan jämföras med en ökning på 1,1 procent i september, enligt statistik som presenterades på måndagen.
Samtidigt föll de fasta investeringarna med 8,1 procent under årets första tio månader.
Inom fastighetssektorn var nedgången ännu större, med investeringar som minskade med närmare 22 procent under samma period.
Bilden står i skarp kontrast till utvecklingen inom utrikeshandeln. Den kinesiska exporten ökade med 35 procent i oktober jämfört med samma månad förra året, räknat i dollar.
Det bidrog till att landets handelsöverskott under årets första tio månader nådde 1 040 miljarder dollar.
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Oro över kinesisk konkurrens
Särskilt stark är efterfrågan på teknikprodukter som används inom artificiell intelligens. Exportvärdet av integrerade kretsar, däribland halvledarkomponenter, mer än fördubblades under perioden.
Den växande exporten riskerar samtidigt att öka handelsspänningarna med omvärlden. I Europa har oron vuxit över att kinesisk konkurrens pressar den inhemska industrin.
Förra månaden enades EU och Kina om att begränsa leveranserna av kinesiska hybridbilar, vilket The Guardian rapporterade om.
Trots svagheterna på hemmaplan bedöms Kina fortfarande kunna nå årets tillväxtmål på 4,5–5 procent.
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Svag fastighetsmarknad
Det minskar sannolikheten för att regeringen snabbt presenterar nya omfattande ekonomiska stimulansåtgärder.
Även industriproduktionens tillväxt bromsade in till 4,8 procent i oktober, från 5,5 procent månaden före.
Fastighetskrisen fortsätter också att tynga ekonomin. Bostadsförsäljningen minskade med 14,1 procent under årets första tio månader jämfört med samma period i fjol.
Arbetslösheten i städerna uppgick samtidigt till 5,1 procent i oktober, marginellt lägre än föregående månad.
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