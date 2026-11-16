Kinas export fortsätter att växa kraftigt, men den inhemska ekonomin tappar fart.

Svagare konsumtion och en fortsatt kris på fastighetsmarknaden gör att världens näst största ekonomi blir alltmer beroende av efterfrågan från omvärlden, rapporterar Wall Street Journal.

Detaljhandelns försäljning, ett viktigt mått på hushållens konsumtion, ökade med endast 0,4 procent i oktober jämfört med samma månad i fjol.

Som dag och natt

Det kan jämföras med en ökning på 1,1 procent i september, enligt statistik som presenterades på måndagen.

Samtidigt föll de fasta investeringarna med 8,1 procent under årets första tio månader.

Inom fastighetssektorn var nedgången ännu större, med investeringar som minskade med närmare 22 procent under samma period.

Bilden står i skarp kontrast till utvecklingen inom utrikeshandeln. Den kinesiska exporten ökade med 35 procent i oktober jämfört med samma månad förra året, räknat i dollar.

ANNONS

Det bidrog till att landets handelsöverskott under årets första tio månader nådde 1 040 miljarder dollar.

Läs mer: Kina vägrar svara om Alice Huang – nya uppgifter skakar Nvidia. Dagens PS