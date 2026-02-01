Iphones nya funktion gör PR-agenter vansinniga

En ny funktion i Apples Iphone förändrar snabbt hur telefonsamtal hanteras – och väcker irritation bland inflytelserika personer inom politik, finans och nöjesindustrin.

Med den automatiserade samtalsscreeningen, som infördes i samband med lanseringen av iOS 26, kan användare filtrera okända samtal innan de själva väljer om de vill svara.

Funktionen använder en automatiserad röst som ber uppringaren uppge namn och ärende.

Blir en sorts personlig assistent

Informationen skrivs därefter ut i text på mottagarens skärm, som i lugn och ro kan avgöra om samtalet ska kopplas fram, avvisas eller besvaras senare.

Syftet är att minska mängden oönskade samtal, i synnerhet spam och robocalls.

I praktiken har effekten blivit att många nu bär runt på en digital version av en personlig assistent.

För personer som är vana vid direkt tillgång till andra makthavare upplevs detta som ett nytt hinder, skriver Wall Street Journal.