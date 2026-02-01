Den nya generationen smartphones klarar av att automatiskt filtrera bort oönskade samtal. Det stör de som måste nå viktiga personer i jobbet.
Iphones nya funktion gör PR-agenter vansinniga
En ny funktion i Apples Iphone förändrar snabbt hur telefonsamtal hanteras – och väcker irritation bland inflytelserika personer inom politik, finans och nöjesindustrin.
Med den automatiserade samtalsscreeningen, som infördes i samband med lanseringen av iOS 26, kan användare filtrera okända samtal innan de själva väljer om de vill svara.
Funktionen använder en automatiserad röst som ber uppringaren uppge namn och ärende.
Blir en sorts personlig assistent
Informationen skrivs därefter ut i text på mottagarens skärm, som i lugn och ro kan avgöra om samtalet ska kopplas fram, avvisas eller besvaras senare.
Syftet är att minska mängden oönskade samtal, i synnerhet spam och robocalls.
I praktiken har effekten blivit att många nu bär runt på en digital version av en personlig assistent.
För personer som är vana vid direkt tillgång till andra makthavare upplevs detta som ett nytt hinder, skriver Wall Street Journal.
”Hade kunnat skicka ett meddelande”
En av dem som irriteras av den nya funktionen är PR-personen Elijah Harlow.
”Du hade bara kunnat skicka ett meddelande om att du inte ta samtalet just nu”, säger han.
Samtidigt speglar utvecklingen en bredare förändring i hur människor kommunicerar. Telefonsamtal har i allt större utsträckning ersatts av sms, chattappar och videomöten, särskilt bland yngre användare.
Funnits liknande funktioner tidigare
Men det rings fortfarande miljarder samtal i USA varje månad.
För många yrkesverksamma har detta gjort telefonen svår att använda utan tekniska filter, särskilt för entreprenörer och företagsledare vars nummer cirkulerar offentligt.
Liknande funktioner har funnits i Android-telefoner i flera år, men Apples inträde har gett tekniken ett bredare genomslag.
Ovanligare att ringa utan förvarning
För vissa användare har samtalsscreening blivit avgörande för att åter kunna använda sin telefon utan att ständigt avbrytas av försäljningssamtal eller misstänkta bedrägeriförsök.
Utvecklingen påverkar även affärsetikett och förväntningar. Allt fler upplever att ett telefonsamtal kräver förvarning, exempelvis genom ett sms eller ett bokat möte.
Oannonserade samtal betraktas i ökande grad som påträngande, snarare än effektiva.
