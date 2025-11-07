Svenska techbolag tog in 3,6 miljarder kronor i riskkapital under oktober. AI-juristen Legora säkrade den största enskilda rundan.
Femfaldig ökning när USA satsar på svenska techbolag
Mest läst i kategorin
Bedrägerier och bluffar – en kassako för Meta
Meta har anklagats för att inte arbeta tillräckligt med att ta bort bedrägeriannonser från Facebook. I interna dokument framkommer hur mycket bolaget egentligen verkar tjäna på att låta dem vara kvar. Bedrägerier på Facebook har lurat av många människor stora summor pengar. Men för ägarbolaget Meta har de varit en lukrativ affär. Interna dokument visar …
OpenAI:s vd: "Om vi misslyckas borde vi gå under"
Om OpenAI inte lyckas nå sina högt ställda mål borde företaget gå under, precis som vilket annat bolag. Det menar Sam Altman efter att hans finanschefs uttalanden om statligt stöd spridits. Kan OpenAI bli en dyr affär för USA:s skattebetalare om bolaget börjar gå knackigt ekonomiskt? Frågan ställdes på sin spets efter att företagets CFO, …
Säkerhetschock – sju hål i ChatGPT avslöjade
Forskare har hittat sju allvarliga brister i ChatGPT:s säkerhet – vissa är åtgärdade, men flera risker kvarstår. Forskare från säkerhetsföretaget Tenable har granskat OpenAI:s språkmodell ChatGPT-4o och upptäckt sju olika säkerhetsbrister. De kallar helheten för “HackedGPT”, en attackkedja som gör det möjligt att lura AI:n att utföra kommandon utan att användaren märker något, skriver Techradar. …
AI väcker både karriärhopp och oro på svenska arbetsplatser
Fler företag satsar på artificiell intelligens – och de som använder tekniken mest känner störst framtidstro. Men AI skapar också nya tvivel på jobbet. AI håller snabbt på att bli vardag i svenskt näringsliv. En färsk rapport från SCB visar att mer än en tredjedel av landets företag numera använder någon form av AI-lösning – …
Företag höjer marginalen – med AI de inte förstår
Nästan hälften av svenska företagen har lanserat över 100 AI-projekt. Bara 7 procent har lyckats implementera brett. Samtidigt rapporterar två av tre företag elva procentenheter högre bruttomarginal från tekniken. När ekonomichefer räknar på sina AI-satsningar ser siffrorna bra ut. 67 procent av företagen globalt, och 65 procent i Sverige, rapporterar att AI ökat deras bruttomarginal …
Legora automatiserar avtalsgranskningar och sammanfattar rättsfall. Framstående amerikanska advokatbyråer har redan tecknat avtal med bolaget.
För en vecka sedan blev AI-bolaget Sveriges nya enhörning efter att ha nått en värdering på 16,9 miljarder kronor.
Legoras senaste runda dominerades av amerikanska riskkapitalbolag under ledning av Bessemer Partners, som gick in som ny investerare.
Svenskarna i Silicon Valley slår tillbaka
Vesence grundades av Henrik Taro Hansson och Ludvig Swanström, men har sitt moderbolag i USA och sin bas i Silicon Valley.
Precis som Legora säljer bolaget sin tjänst till amerikanska advokat- och juristbyråer.
San Francisco-bolaget Emergence Capital ledde kapitalrundorna på 85 miljoner kronor, där även svenska Creandum deltog, skriver Dagens Industri.
Rekordsiffror för svensk tech
Oktober blev en extrem månad vad gäller investeringar i svenska techbolag.
Från septembers bottennotering på ynka 656 miljoner kronor femfaldigades de till 3,6 miljarder kronor, enligt DI.
Fraktteknikbolaget Einride reste 940 miljoner inför en kommande New York-notering. Matteappen Magma tog in 100 miljoner – även här är USA bolagets största marknad.
Årets totala kapitalanskaffning har än så länge nått 24 miljarder kronor, vilket överträffar hela 2024 års summa på 21 miljarder.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.