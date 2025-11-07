Femfaldig ökning när USA satsar på svenska techbolag

Legora automatiserar avtalsgranskningar och sammanfattar rättsfall. Framstående amerikanska advokatbyråer har redan tecknat avtal med bolaget.

För en vecka sedan blev AI-bolaget Sveriges nya enhörning efter att ha nått en värdering på 16,9 miljarder kronor.

Legoras senaste runda dominerades av amerikanska riskkapitalbolag under ledning av Bessemer Partners, som gick in som ny investerare.

Svenskarna i Silicon Valley slår tillbaka

Vesence grundades av Henrik Taro Hansson och Ludvig Swanström, men har sitt moderbolag i USA och sin bas i Silicon Valley.

Precis som Legora säljer bolaget sin tjänst till amerikanska advokat- och juristbyråer.

San Francisco-bolaget Emergence Capital ledde kapitalrundorna på 85 miljoner kronor, där även svenska Creandum deltog, skriver Dagens Industri.

Rekordsiffror för svensk tech

Oktober blev en extrem månad vad gäller investeringar i svenska techbolag.

Från septembers bottennotering på ynka 656 miljoner kronor femfaldigades de till 3,6 miljarder kronor, enligt DI.

Fraktteknikbolaget Einride reste 940 miljoner inför en kommande New York-notering. Matteappen Magma tog in 100 miljoner – även här är USA bolagets största marknad.

Årets totala kapitalanskaffning har än så länge nått 24 miljarder kronor, vilket överträffar hela 2024 års summa på 21 miljarder.