Experten: ”Bilbranschen är i ett tillstånd av total förvirring”

Den svenska regeringens nya klimatlinje markerar ett skifte från förbud och bilfria zoner till ett ensidigt fokus på elektrifiering.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
Den svenska regeringens nya klimatlinje markerar ett skifte från förbud och bilfria zoner till ett ensidigt fokus på elektrifiering.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
Men enligt motorjournalisten Åsa Wallenrud skapar de otydliga beskeden en osäkerhet som lamslår både konsumenter och producenter.
Regeringens nya inriktning innebär att man rör sig bort från tidigare tankar om att begränsa trafiken i städerna genom klimatzoner. Istället ligger fokus nu på att främja övergången till eldrift.
”Man sätter bilen i fokus istället för en massa förbud. Det är den vinklingen de försöker få till nu”, förklarar Åsa Wallenrud.
För den som står i begrepp att köpa ny bil är läget mer komplicerat än på länge. Kombinationen av teknisk utveckling, fluktuerande bensinpriser och höga elpriser gör att det saknas en tydlig riktning för hushållen.
”Det är svårt att ge någon vägledning till konsumenterna idag. Utvecklingen sker konstant, men osäkerheten kring elpriser och laddning hemma gör valet komplicerat”, säger Wallenrud.
Om konsumenterna är tveksamma är bilbranschen direkt förvirrad. Efter att ha ställt om hela produktionskedjor för att möta EU:s klimatmål till 2030, tvingas tillverkarna nu backa när efterfrågan på elbilar uteblir i den takt man hoppats på.
”Om några är förvirrade så är det bilbranschen. De ställde om fabrikerna för eldrift, men när ingen köpte bilarna fick de ställa om igen för att producera hybrider och bensinbilar. Det är extremt kostsamt”, konstaterar Wallenrud.
Denna ryckighet har redan fått kännbara konsekvenser för sektorn. Wallenrud pekar på en våg av konkurser och återförsäljare som sitter fast med stora lager av bilar som marknaden inte efterfrågar.
Osäkerheten kring om de politiska målen faktiskt kommer att ligga fast skapar en ohållbar situation för industrin.
Trots dagens turbulens ser Wallenrud elbilen som den långsiktiga lösningen i takt med att batteritekniken förbättras och priserna sjunker. För att nå dit i Sverige krävs dock politisk handling i form av ekonomiska incitament.
”Att köpa en elbil idag är alldeles för dyrt för den gemene svensken. Vi måste titta på hur man gjort i Norge för att få upp nivåerna. Som det är nu har folk helt enkelt inte råd”, avslutar hon.