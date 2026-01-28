Världens viktigaste bolag levererar – rider på AI-vågen

ASML rapporterade onsdagen orderingång på 13,2 miljarder euro (cirka 158 miljarder kronor) för fjärde kvartalet 2025. Vilket kraftigt överträffade analytikernas förväntningar på 6,32 miljarder euro, enligt CNBC.

Det var bolagets högsta kvartalsvärde någonsin, enligt finanschef Roger Dassen.

Nettoomsättningen uppgick till 9,7 miljarder euro jämfört med väntade 9,6 miljarder. Medan nettovinsten landade på 2,84 miljarder euro mot förväntade 3,01 miljarder euro.

Flera trender ligger bakom

ASML, som tillverkar de mest avancerade maskinerna för chipproduktion i världen, gynnas av flera starka trender.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), en av bolagets största kunder, redovisade nyligen rekordvinst för fjärde kvartalet, vilket stärker bilden av fortsatt hög efterfrågan på AI-chips.

Samtidigt råder det brist på minneshalvledare globalt, vilket drivit priserna till oväntade höjder.

Analytiker förväntar sig att tillverkare som Samsung och SK Hynix kommer öka sin produktionskapacitet under kommande år. Vilket innebär fler orderingar av ASML:s maskiner.

Barclays spår att enbart SK Hynix kommer ta emot 12 av ASML:s avancerade EUV-system (extreme ultraviolet lithography) under 2026.

”Våra kunder har blivit mer positiva i sin bedömning av marknadsutsikterna på medellång sikt,” sa finanschef Dassen i en videointervju.

”Jag tror det primärt handlar om deras mer robusta syn på efterfrågan på AI, som verkar mer hållbar ur deras perspektiv.”