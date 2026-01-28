Det nederländska chipjättens orderingång mer än fördubblade analytikernas prognoser i fjärde kvartalet. Nu pekar ASML på fortsatt stark tillväxt under 2026 drivet av AI-investeringar och minnesbrist.
Världens viktigaste bolag levererar – rider på AI-vågen
ASML rapporterade onsdagen orderingång på 13,2 miljarder euro (cirka 158 miljarder kronor) för fjärde kvartalet 2025. Vilket kraftigt överträffade analytikernas förväntningar på 6,32 miljarder euro, enligt CNBC.
Det var bolagets högsta kvartalsvärde någonsin, enligt finanschef Roger Dassen.
Nettoomsättningen uppgick till 9,7 miljarder euro jämfört med väntade 9,6 miljarder. Medan nettovinsten landade på 2,84 miljarder euro mot förväntade 3,01 miljarder euro.
Morgan Stanley: Aktien kan stiga 70 procent
Enligt Morgan Stanley finns det en uppsida på upp till 70 procent i aktien i holländska chiputrustningsbolaget ASML.
Flera trender ligger bakom
ASML, som tillverkar de mest avancerade maskinerna för chipproduktion i världen, gynnas av flera starka trender.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), en av bolagets största kunder, redovisade nyligen rekordvinst för fjärde kvartalet, vilket stärker bilden av fortsatt hög efterfrågan på AI-chips.
Samtidigt råder det brist på minneshalvledare globalt, vilket drivit priserna till oväntade höjder.
Analytiker förväntar sig att tillverkare som Samsung och SK Hynix kommer öka sin produktionskapacitet under kommande år. Vilket innebär fler orderingar av ASML:s maskiner.
Missa inte: 2025: När teknikens genvägar blev bakvägar. Realtid
Barclays spår att enbart SK Hynix kommer ta emot 12 av ASML:s avancerade EUV-system (extreme ultraviolet lithography) under 2026.
”Våra kunder har blivit mer positiva i sin bedömning av marknadsutsikterna på medellång sikt,” sa finanschef Dassen i en videointervju.
”Jag tror det primärt handlar om deras mer robusta syn på efterfrågan på AI, som verkar mer hållbar ur deras perspektiv.”
Stark framtidsguidning
ASML guidar för nettoomsättning på mellan 8,2 och 8,9 miljarder euro under innevarande kvartal och totalt mellan 34 och 39 miljarder euro för helåret 2026.
Mittpunkten på 36,5 miljarder euro ligger över analytikernas förväntningar på 35,1 miljarder euro.
Läs även: ”Som att sälja kärnvapen” – Amodeis ord skakar AI-industrin. Realtid
Prognosen innebär en omsättningstillväxt på minst 20 procent jämfört med 2024. Det är en förbättring från tidigare kommunikation där tillväxt under 2026 var osäker.
Bolaget meddelade även ett aktieåterköpsprogram på 12 miljarder euro som ska genomföras senast den 31 december 2028.
Kina-försäljning minskar
En osäkerhetsfaktor är den kinesiska marknaden, där ASML inte får exportera sina mest avancerade maskiner på grund av exportrestriktioner.
Bolaget förväntar sig att Kina kommer utgöra 20 procent av den totala försäljningen 2026, en betydande minskning från 33 procent föregående år.
Missa inte: Hemlig liga sprängd – smugglade Nvidia-chip till Kina. Realtid
ASML:s aktie har stigit närmare 30 procent sedan årsskiftet, drivet av den fortsatta AI-boomen och bolagets unika ställning som enda leverantör av EUV-litografisystem.
ASML:s maskiner så komplexa att de väger 200 ton, innehåller 700 000 komponenter och tar 250 ingenjörer sex månader att installera.
Det gör att bolaget har en unik ställning på marknaden. När i princip hela världen är beroende av bolagets teknik har ASML även börjat nämnas som en viktig bricka i spelet mot ett allt mer fientligt USA som är beroende av avancerade chip.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
