Realtid
Realtid.se
TT-nyhet

Finland skärper 5G-regler – stänger ute Huawei

finland
"Vi ska säkra kommunikationsnätverk", säger Finlands transport- och kommunikationsminister Lulu Ranne om draget mot Huawei. (Foto: Heikki Saukkomaa/Andy Wong/AP/TT)
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Finland planerar att strama åt sin kontroll av vilka som får leverera utrustning till landets 5G-nät, i linje med påtryckningar från EU för att stärka säkerheten i gemenskapens mobilnät.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Kinesiska Huawei Technologies och ZTE stängdes ute från upphandlingen av nya 5G-nät i Finland 2021 med hänvisning till rikets säkerhet.

Nu vill finländska myndigheter ta ett steg längre och även förbjuda basstationer och annan 5G-utrustning från leverantörer som Huawei – utan att peka ut företaget med namn.

Detta enligt ett utkast till nytt regelverk som är ute på remiss och publicerat av Finlands kommunikationsmyndighet Traficom.

”Vårt mål i Finland är att försäkra att vi har säkra kommunikationsnätverk”, skriver ansvarig minister Lulu Ranne i ett mejlat svar på frågor.

Hon hänvisar till EU-rekommendationer.

EU-kommissionen har tidigare pekat ut Huawei och ZTE som högriskleverantörer av telekomutrustning.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
5GFinlandHuaweiKinaKommunikationMobiltelefoner
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT

Sveriges ledande nyhetsbyrå sedan 1921

Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT

Sveriges ledande nyhetsbyrå sedan 1921

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS