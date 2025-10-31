Finland skärper 5G-regler – stänger ute Huawei

Kinesiska Huawei Technologies och ZTE stängdes ute från upphandlingen av nya 5G-nät i Finland 2021 med hänvisning till rikets säkerhet.

Nu vill finländska myndigheter ta ett steg längre och även förbjuda basstationer och annan 5G-utrustning från leverantörer som Huawei – utan att peka ut företaget med namn.

Detta enligt ett utkast till nytt regelverk som är ute på remiss och publicerat av Finlands kommunikationsmyndighet Traficom.

”Vårt mål i Finland är att försäkra att vi har säkra kommunikationsnätverk”, skriver ansvarig minister Lulu Ranne i ett mejlat svar på frågor.

Hon hänvisar till EU-rekommendationer.

EU-kommissionen har tidigare pekat ut Huawei och ZTE som högriskleverantörer av telekomutrustning.