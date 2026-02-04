En ny bubbla hotar techvärlden – och det är inte AI

Om Silicon Valley oroar sig för att AI-boomen ska krascha så finns det ytterligare ett hot i kulisserna.

Digitala annonser står i dag för en betydande del av de stora techbolagens intäkter.

Men den affärsmodellen an visa sig vara långt ifrån så okänslig för konjunktursvängningar som många investerare hoppas.

Techbolagen dominerar

Under de senaste två decennierna har Google, Meta, Amazon och andra teknikjättar tagit över annonsmarknaden från traditionella medier som tidningar, tv och radio, skriver The Economist.

Digitala kanaler står nu för omkring 60 procent av den globala annonsmarknaden utanför Kina.

I USA kontrollerar de största techbolagen runt 80 procent av en marknad värd cirka 700 miljarder dollar.

För Meta är annonser i praktiken hela affären, medan Alphabet och Amazon också är starkt beroende av dem.