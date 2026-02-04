Marknaden för digitala annonser har bara ökat under de senaste åren. Men frågan är om den är lika stabil som företagen själva tror.
En ny bubbla hotar techvärlden – och det är inte AI
Om Silicon Valley oroar sig för att AI-boomen ska krascha så finns det ytterligare ett hot i kulisserna.
Digitala annonser står i dag för en betydande del av de stora techbolagens intäkter.
Men den affärsmodellen an visa sig vara långt ifrån så okänslig för konjunktursvängningar som många investerare hoppas.
Techbolagen dominerar
Under de senaste två decennierna har Google, Meta, Amazon och andra teknikjättar tagit över annonsmarknaden från traditionella medier som tidningar, tv och radio, skriver The Economist.
Digitala kanaler står nu för omkring 60 procent av den globala annonsmarknaden utanför Kina.
I USA kontrollerar de största techbolagen runt 80 procent av en marknad värd cirka 700 miljarder dollar.
För Meta är annonser i praktiken hela affären, medan Alphabet och Amazon också är starkt beroende av dem.
Vill tro att dynamiken har förändrats
Historiskt har annonsering varit starkt konjunkturkänslig. Företag har tenderat att dra ned på sina marknadsföringsbudgetar snabbare än försäljningen faller när ekonomin försvagas.
Förespråkare för digital annonsering har länge hävdat att tekniken förändrat detta mönster.
Mer exakt mätning, priser som kopplas till prestation och AI-driven målgruppsstyrning är tänkt att göra annonser till en nödvändig kostnad snarare än en utgift som går att välja bort.
Mer känslig för konjunkturen
Men flera tecken pekar på att digital annonsering gradvis börjar uppvisa samma cykliska drag som äldre medier.
Forskning från de senaste åren visar att den samlade annonsmarknaden i USA blivit mer känslig för ekonomins utveckling, och att sambandet mellan BNP-tillväxt och digital annonsförsäljning har stärkts sedan pandemin.
De två senaste stora nedgångarna ger dessutom en missvisande bild, menar The Economist.
Risk för ny bubbla
Under finanskrisen växte digital annonsering från låga nivåer och tog marknadsandelar från tryckta medier, vilket dämpade effekten.
Under pandemin ökade skärmtiden kraftigt till följd av nedstängningar. I dag är utrymmet att ta ytterligare andelar från offlineannonser betydligt mindre.
En annan sårbarhet är beroendet av småföretag, som ofta är snabba att dra i nödbromsen vid ekonomisk osäkerhet.
Om nästa lågkonjunktur slår hårt kan alltså techbolagen upptäcka att AI inte är den enda bubblan att känna en viss oro inför.
