Hotet mot Google: Så kan jätten splittras

Alphabets Google har det obekvämt just nu. I augusti förra året förlorade bolaget ett stort antitrust-mål där det fastslogs att Google utnyttjat sin monopolliknande ställning för sökmotorer och annonser.

Men det var bara början på huvudvärken för Google. I samband med domslutet inleddes också ett separat fall där domaren Amit Mehta ska reda ut vad konsekvenserna ska bli för bolaget, skriver Bloomberg.

Beslutet om vad som väntar techjätten förväntas att presenteras snart, kanske redan innan augusti är slut.

Tvångsförsäljning av Chrome på kartan

Vilka åtgärder som kommer Amit Mehta kommer att besluta om är det ingen som vet i dag. Men det finns förslag i omlopp redan.

Google-vd:n Sundar Pichai vill inte sen försäljning av Chrome.(Foto: Eric Risberg/AP/TT)

Justitiedepartementet och en grupp delstater har föreslagit en tvångsförsäljning av Googles webbläsare Chrome. Förslaget skulle förbjuda techbolaget att ingå den typ av exklusiva avtal som varit i centrum för fallet.

Båda AI-bolagen Perplexity och OpenAI har uttryckt intresse av att förvärva Chrome.

ANNONS

För sina befintliga avtal skulle företaget vara skyldigt att erbjuda mobiltillverkare- och operatörer möjligheten att visa en valskärm för användarna.

Läs mer:

Perplexity vill köpa Google Chrome för 329 miljarder. Dagens PS

Vidare menar justitiedepartementet och staterna att Google borde vara skyldiga att licensiera både sina underliggande ”klick-och-fråga”-data, samt sina sökresultat till potentiella konkurrenter för att hjälpa dem att förbättra sina produkter. Som en del av den licensen, föreslog de, skulle Google behöva inkludera allt innehåll från sina egna webbplatser, såsom YouTube, som det inkluderar i sitt eget sökerbjudande.