Googles monopolställning är hotad och i augusti kommer en dom som kan förändra bolagets framtid. Frågan är om, och i så fall hur, techjätten kan komma att splittras upp.
Hotet mot Google: Så kan jätten splittras
Alphabets Google har det obekvämt just nu. I augusti förra året förlorade bolaget ett stort antitrust-mål där det fastslogs att Google utnyttjat sin monopolliknande ställning för sökmotorer och annonser.
Men det var bara början på huvudvärken för Google. I samband med domslutet inleddes också ett separat fall där domaren Amit Mehta ska reda ut vad konsekvenserna ska bli för bolaget, skriver Bloomberg.
Beslutet om vad som väntar techjätten förväntas att presenteras snart, kanske redan innan augusti är slut.
Tvångsförsäljning av Chrome på kartan
Vilka åtgärder som kommer Amit Mehta kommer att besluta om är det ingen som vet i dag. Men det finns förslag i omlopp redan.
Justitiedepartementet och en grupp delstater har föreslagit en tvångsförsäljning av Googles webbläsare Chrome. Förslaget skulle förbjuda techbolaget att ingå den typ av exklusiva avtal som varit i centrum för fallet.
Båda AI-bolagen Perplexity och OpenAI har uttryckt intresse av att förvärva Chrome.
För sina befintliga avtal skulle företaget vara skyldigt att erbjuda mobiltillverkare- och operatörer möjligheten att visa en valskärm för användarna.
Vidare menar justitiedepartementet och staterna att Google borde vara skyldiga att licensiera både sina underliggande ”klick-och-fråga”-data, samt sina sökresultat till potentiella konkurrenter för att hjälpa dem att förbättra sina produkter. Som en del av den licensen, föreslog de, skulle Google behöva inkludera allt innehåll från sina egna webbplatser, såsom YouTube, som det inkluderar i sitt eget sökerbjudande.
Google motsätter sig
Google själva är inte sugna på behöva splittra bolaget och har sagt att de både kommer kämpa emot det ursprungliga beslutet men även en motsätta sig en eventuell försäljning.
De har istället föreslagit mindre ändringar för att öppna upp marknaden för sökningar som skulle kunna öka konkurrensen.
Enligt Google skulle justitiedepartementets förslag skada de amerikanska medborgarnas säkerhet och rätt till privatliv. Men det skulle även skada andra bolag som Mozilla då dessa är beroende av intäkter som bolaget betalar för att göra sin sökmotor till standardalternativet i webbläsaren Firefox.
Enligt Mozillas CFO Eric Muhlheim, skulle beslutet enligt justitiedepartementets önskemål kunna vara slutet för Mozilla, skriver The Verge.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
