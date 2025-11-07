Meta har anklagats för att inte arbeta tillräckligt med att ta bort bedrägeriannonser från Facebook. I interna dokument framkommer hur mycket bolaget egentligen verkar tjäna på att låta dem vara kvar.
Bedrägerier och bluffar – en kassako för Meta
Bedrägerier på Facebook har lurat av många människor stora summor pengar. Men för ägarbolaget Meta har de varit en lukrativ affär.
Interna dokument visar att omkring en tiondel av Metas totala intäkter under 2024 kom från annonser som marknadsförde bedrägerier eller olagliga produkter.
Uppgifterna pekar på att företaget bakom Facebook, Instagram och Whatsapp drog in omkring 16 miljarder dollar från den typen av reklam, skriver Reuters.
Tjänar stora pengar
De läckta dokumenten visar hur Meta internt försökt uppskatta omfattningen av vilseledande annonser på sina plattformar.
Enligt beräkningarna visades omkring 15 miljarder så kallade högriskannonser varje dag, vilket motsvarar kampanjer som klassas som uppenbart bedrägliga.
Dessa beräknades stå för sju miljarder dollar i intäkter per år.
Bedrägeriannonserna omfattade bland annat bluffar inom e-handel, falska investeringserbjudanden, olagliga nätkasinon och försäljning av förbjudna medicinska produkter.
Får fortsätta att visas
Samtidigt visar dokumenten att Meta internt diskuterat risken för att företagets intäkter skulle påverkas negativt om en större andel av dessa annonser plockades bort.
Enligt uppgifterna tas annonser endast bort om de med mycket hög sannolikhet bedöms bryta mot reglerna.
I andra fall tillåts de fortsätta visas, men med högre avgifter för annonsörerna – en strategi som enligt interna anteckningar syftar till att avskräcka, snarare än att helt förbjuda, misstänkta aktörer.
Menar att det var en överdrift
Företagets talesperson har sagt att beräkningen på tio procent var en grov uppskattning och att en senare granskning visat en lägre faktisk andel, enligt CNBC.
Meta framhåller att man investerar kraftigt i att bekämpa bedrägerier och arbetar för att minska andelen olaglig reklam.
Trots dessa insatser är problemet omfattande.
I Sverige har bedragare i flera år använt kända personers namn och bilder i falska annonser på Facebook och Instagram, ofta för att locka människor till investeringsbedrägerier.
Svenska kändisar har sagt ifrån
Frågan har väckt stark kritik mot företaget, bland annat från svenska profiler som krävt krafttag mot bluffannonserna.
Kändisar, däribland Rickard Söderberg och Carola Häggkvist, har kritiserat Meta för hur de har hanterat saken.
”Det är svårt att tro att ni inte är medvetna om problemet, så frågan varför ni inte gör något åt det kvarstår. Möjligen finns det en enkel förklaring: Ni bortser gladeligen från anmälningar av falska konton och fortsätter sprida enorma mängder fejkad reklam för att det genererar pengar till er. Enorma pengar”, skrev de i ett öppet brev, enligt Dagens Nyheter.
