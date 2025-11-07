Bedrägerier och bluffar – en kassako för Meta

Bedrägerier på Facebook har lurat av många människor stora summor pengar. Men för ägarbolaget Meta har de varit en lukrativ affär.

Interna dokument visar att omkring en tiondel av Metas totala intäkter under 2024 kom från annonser som marknadsförde bedrägerier eller olagliga produkter.

Uppgifterna pekar på att företaget bakom Facebook, Instagram och Whatsapp drog in omkring 16 miljarder dollar från den typen av reklam, skriver Reuters.

Tjänar stora pengar

De läckta dokumenten visar hur Meta internt försökt uppskatta omfattningen av vilseledande annonser på sina plattformar.

Enligt beräkningarna visades omkring 15 miljarder så kallade högriskannonser varje dag, vilket motsvarar kampanjer som klassas som uppenbart bedrägliga.

Dessa beräknades stå för sju miljarder dollar i intäkter per år.

Bedrägeriannonserna omfattade bland annat bluffar inom e-handel, falska investeringserbjudanden, olagliga nätkasinon och försäljning av förbjudna medicinska produkter.