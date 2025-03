Är det här slutet för The Magnificent Seven?

Under inledningen av 2025 har de sju största techaktierna som drev de senaste årens börsuppgångar – The Magnificent Seven – sett rejäla nedgångar.

Bara en aktie av de sju har brutit trenden: Meta. Där har istället kursen skjutit i höjden.

Men nu är även den förtrollningen bruten – och alla sju ur The Magnificent Seven är nu på väg ner. Det kan innebära att termen också är på väg att fasas ut.

Ökade fasta kostnader

Metas nedgång beror till stor del på en ökad pessimism för den amerikanska ekonomin i allmänhet framöver. Meta har också valt att investera allt mer i AI på senare tid, vilket gör det svårare att vara alltför flexibel.

”Utmaningen vi ser i dag är att AI ökar de fasta kostnaderna, vilket begränsar möjligheten att minska utgifterna under en nedgång”, säger Justin Patterson, analytiker på Key Banc Capital Markets, till Fortune.

Samma sak gäller för flera av de andra företagen, som Alphabet, Google och Nvidia.

Totalt har aktierna hos The Magnificent Seven fallit med 20 procent sedan toppen i december.