USA befinner sig i ett spänt läge efter två uppmärksammade dödsskjutningar. Det fick Tim Cook att skicka ett meddelande till Apples anställda.
Apples vd till de anställda: "Jag är förkrossad"
En person sköts ihjäl i Minneapolis av federala agenter i förra veckan, bara veckor efter en liknande skjutning i staden.
Det har fått Apples vd Tim Cook att reagera kraftfullt.
I ett internt meddelande till företagets anställda uppmanar Cook till nedtrappning och betonar vikten av respekt i ett läge där spänningarna i USA återigen ökat kraftigt, skriver Dagens PS med hänvisning till Wall Street Journal.
Har utlöst ilska
Bakgrunden är dödsskjutningen av Alex Pretti, en sjuksköterska i Minneapolis, som enligt myndigheterna sköts av federala immigrationsagenter.
Händelsen har utlöst protester och ilska i staden, som redan är ett känsligt centrum i den amerikanska regeringens hårdföra linje kring migrationskontroll.
Situationen har väckt minnen av de landsomfattande protesterna mot rasism och polisvåld som präglade USA under 2020.
I sitt meddelande till Apples personal beskriver Cook händelserna som djupt oroande och understryker att våldsspiralen måste brytas.
Har talat med Trump
Han framhåller att USA:s styrka ligger i förmågan att leva upp till demokratiska ideal och att behandla människor jämlikt, oavsett bakgrund.
Cook uppger också att han haft kontakt med president Donald Trump för att framföra sina farhågor.
”Jag hade ett bra samtal med presidenten den här veckan där jag delade mina åsikter, och jag uppskattar hans öppenhet för att engagera sig i frågor som är viktiga för oss alla”, säger han, enligt Wall Street Journal.
Deltog i Vita huset-evenemang
Uttalandet kommer samtidigt som Cook fått kritik för att ha deltagit i ett formellt evenemang i Vita huset samma dag som dödsskjutningen ägde rum.
Närvaron har av vissa tolkats som ett tecken på tystnad eller likgiltighet inför situationen i Minneapolis, särskilt eftersom flera företagsledare tidigare varit snabba att ta ställning i liknande kriser.
Till skillnad från 2020, då många storbolagschefer gick ut med starka offentliga uttalanden om rasism och polisvåld, har näringslivet den här gången varit mer återhållsamt.
Cooks interna budskap kan dock peka på att Apple-ledningen följer utvecklingen noggrant.
