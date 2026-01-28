Apples vd till de anställda: "Jag är förkrossad"

En person sköts ihjäl i Minneapolis av federala agenter i förra veckan, bara veckor efter en liknande skjutning i staden.

Det har fått Apples vd Tim Cook att reagera kraftfullt.

I ett internt meddelande till företagets anställda uppmanar Cook till nedtrappning och betonar vikten av respekt i ett läge där spänningarna i USA återigen ökat kraftigt, skriver Dagens PS med hänvisning till Wall Street Journal.

Har utlöst ilska

Bakgrunden är dödsskjutningen av Alex Pretti, en sjuksköterska i Minneapolis, som enligt myndigheterna sköts av federala immigrationsagenter.

Händelsen har utlöst protester och ilska i staden, som redan är ett känsligt centrum i den amerikanska regeringens hårdföra linje kring migrationskontroll.

Situationen har väckt minnen av de landsomfattande protesterna mot rasism och polisvåld som präglade USA under 2020.

I sitt meddelande till Apples personal beskriver Cook händelserna som djupt oroande och understryker att våldsspiralen måste brytas.