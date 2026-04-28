Alla satsar på AI – risken ökar för en flaskhals

Efterfrågan på artificiell intelligens ökar snabbt.

Men industrin bakom tekniken har svårt att hänga med.

Bristen på datorkraft, chip och annan hårdvara håller på att bli en flaskhals som riskerar att bromsa utvecklingen.

Har behövt begränsa tillgången

Flera ledande aktörer, däribland OpenAI och Anthropic, har under våren tvingats begränsa tillgången till sina tjänster.

Kapacitetsproblem har lett till driftstörningar och prioriteringar mellan olika produkter när efterfrågan på AI-tjänster skjutit i höjden, skriver The Economist.

Samtidigt investerar de stora teknikbolagen massivt i ny infrastruktur. Företag som Amazon, Microsoft och Alphabet satsar hundratals miljarder dollar på datacenter.

För att finansiera expansionen har vissa bolag också genomfört omfattande personalneddragningar.