Leverantörer av utrustning som används i AI-utvecklingen har svårt att hänga med. Snart kan det bli ett verkligt stort problem, menar bedömare.
Alla satsar på AI – risken ökar för en flaskhals
Efterfrågan på artificiell intelligens ökar snabbt.
Men industrin bakom tekniken har svårt att hänga med.
Bristen på datorkraft, chip och annan hårdvara håller på att bli en flaskhals som riskerar att bromsa utvecklingen.
Har behövt begränsa tillgången
Flera ledande aktörer, däribland OpenAI och Anthropic, har under våren tvingats begränsa tillgången till sina tjänster.
Kapacitetsproblem har lett till driftstörningar och prioriteringar mellan olika produkter när efterfrågan på AI-tjänster skjutit i höjden, skriver The Economist.
Samtidigt investerar de stora teknikbolagen massivt i ny infrastruktur. Företag som Amazon, Microsoft och Alphabet satsar hundratals miljarder dollar på datacenter.
För att finansiera expansionen har vissa bolag också genomfört omfattande personalneddragningar.
Svårt att bygga ut
Trots investeringarna är det svårt att snabbt bygga ut kapaciteten. Motstånd mot nya datacenter växer, inte minst på grund av deras höga energiförbrukning.
Projekt för miljardbelopp har försenats eller stoppats i flera länder.
Problemen stannar inte vid byggandet. Tillgången på centrala komponenter är begränsad.
Nvidia dominerar marknaden för grafikprocessorer som används i AI-system, och efterfrågan överstiger tydligt utbudet.
Även andra typer av chip, som minneskomponenter och processorer, är svåra att få tag på.
Tar flera år att bygga nytt
De stora tillverkarna, inklusive TSMC, arbetar redan nära full kapacitet. Samtidigt tar det flera år att bygga nya fabriker, vilket gör att utbudet inte kan öka i samma takt som efterfrågan.
En central orsak till situationen är att leverantörer av hårdvara inte har ökat sina investeringar i samma takt som teknikjättarna.
Medan de största molnbolagen kraftigt höjt sina satsningar har tillverkare av chip och utrustning varit mer försiktiga, delvis av rädsla för överkapacitet.
Utvecklingen skapar en obalans där mjukvaran utvecklas snabbt medan infrastrukturen släpar efter. Det innebär att tillgången på AI-tjänster kan förbli begränsad under flera år framöver, trots det stora intresset från både företag och konsumenter, menar experter.
