27 jan. 2026

Realtid
MISSA INTE:

”Det är ofta chefen som dricker mest”

Realtid.se
IT & tech

AI-rebeller vill utmana techbolagen – med mer reglering

mozilla
Mark Surman är den som leder Mozilla och satsningen på att utmana inom AI. (Foto: Wikipedia).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 27 jan. 2026Publicerad: 27 jan. 2026

En rad olika organisationer och företag, däribland Mozilla, förbereder en ny AI-satsning. Målet: en mer värderingsstyrd utveckling.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Mozilla har gjort sig känd för att vara en rebell i techsammanhang och är mest känd för webbläsaren Firefox.

Nu trappar organisationen upp sin satsning på artificiell intelligens och försöker samla en bred koalition av mindre aktörer för att utmana de dominerande AI-bolagen.

Mozilla vill använda sitt kapital för att stödja teknikbolag och ideella initiativ som arbetar med öppenhet, säkerhet och styrning inom AI.

Har startat venture-fond

Enligt en ny rapport har Mozilla en rejäl kassakista på omkring 1,4 miljarder dollar, skriver CNBC.

Medlen ska användas för investeringar i så kallade uppdragsdrivna verksamheter som kan fungera som en motvikt till kommersiella AI-jättar som OpenAI och Anthropic.

Organisationen har redan startat riskkapitalfonden Mozilla Ventures, med fokus på tidiga investeringar i bolag som prioriterar ansvarstagande AI-utveckling.

Tuff konkurrens för Mozilla

ANNONS

Satsningen sker dock i kraftig motvind.

OpenAI och Anthropic har tillsammans tagit in tiotals miljarder dollar och stöds dessutom indirekt av teknikjättar som Google och Meta, som investerar enorma belopp i forskning och infrastruktur.

Samtidigt möter AI-rebellerna ett politiskt klimat i USA där reglering och värderingsstyrd AI ifrågasätts öppet.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AnthropicMozillaOpenAI
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS