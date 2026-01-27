AI-rebeller vill utmana techbolagen – med mer reglering

Mozilla har gjort sig känd för att vara en rebell i techsammanhang och är mest känd för webbläsaren Firefox.

Nu trappar organisationen upp sin satsning på artificiell intelligens och försöker samla en bred koalition av mindre aktörer för att utmana de dominerande AI-bolagen.

Mozilla vill använda sitt kapital för att stödja teknikbolag och ideella initiativ som arbetar med öppenhet, säkerhet och styrning inom AI.

Har startat venture-fond

Enligt en ny rapport har Mozilla en rejäl kassakista på omkring 1,4 miljarder dollar, skriver CNBC.

Medlen ska användas för investeringar i så kallade uppdragsdrivna verksamheter som kan fungera som en motvikt till kommersiella AI-jättar som OpenAI och Anthropic.

Organisationen har redan startat riskkapitalfonden Mozilla Ventures, med fokus på tidiga investeringar i bolag som prioriterar ansvarstagande AI-utveckling.

Tuff konkurrens för Mozilla

Satsningen sker dock i kraftig motvind.

OpenAI och Anthropic har tillsammans tagit in tiotals miljarder dollar och stöds dessutom indirekt av teknikjättar som Google och Meta, som investerar enorma belopp i forskning och infrastruktur.

Samtidigt möter AI-rebellerna ett politiskt klimat i USA där reglering och värderingsstyrd AI ifrågasätts öppet.