Londonbörsen nära miljardförvärv – investerar i snabbt växande bransch

London Stock Exchange Group förhandlar om att köpa kreditanalysbolaget Octus i en affär som kan värdera bolaget till 3,5 miljarder dollar.

Ett förvärv skulle stärka finanskoncernens satsning på data och analys, med särskilt fokus på den snabbt växande marknaden för privat kreditgivning.

Octus, som tidigare hette Reorg, ägs av det brittiska riskkapitalbolaget Permira. Investeringsbolaget köpte verksamheten 2022, då bolaget värderades till omkring 1,3 miljarder dollar.

Används av investerare

En försäljning till den nu diskuterade värderingen skulle därmed innebära en betydande värdeökning för ägaren, skriver Financial Times.

Octus specialiserar sig på information om kreditmarknader, däribland belånad företagsfinansiering, konkurser och privat kreditgivning.

Bolagets tjänster används av investerare och andra aktörer som behöver information om företags skuldsättning och kreditrisker.

Ett förvärv skulle innebära ett större steg för London Stock Exchange Group, LSEG, in på marknaden för privata tillgångar.

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