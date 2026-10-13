Data för icke-offentliga bolag och tillgångar. Det är vad bolaget Octus satsar på, och man kan nu byta ägare från Permira till Londonbörsen.
Londonbörsen nära miljardförvärv – investerar i snabbt växande bransch
London Stock Exchange Group förhandlar om att köpa kreditanalysbolaget Octus i en affär som kan värdera bolaget till 3,5 miljarder dollar.
Ett förvärv skulle stärka finanskoncernens satsning på data och analys, med särskilt fokus på den snabbt växande marknaden för privat kreditgivning.
Octus, som tidigare hette Reorg, ägs av det brittiska riskkapitalbolaget Permira. Investeringsbolaget köpte verksamheten 2022, då bolaget värderades till omkring 1,3 miljarder dollar.
Används av investerare
En försäljning till den nu diskuterade värderingen skulle därmed innebära en betydande värdeökning för ägaren, skriver Financial Times.
Octus specialiserar sig på information om kreditmarknader, däribland belånad företagsfinansiering, konkurser och privat kreditgivning.
Bolagets tjänster används av investerare och andra aktörer som behöver information om företags skuldsättning och kreditrisker.
Ett förvärv skulle innebära ett större steg för London Stock Exchange Group, LSEG, in på marknaden för privata tillgångar.
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Behöver mer data
Efterfrågan på data om dessa investeringar har ökat i takt med att kapital flyttats till marknader som är mindre transparenta än börshandlade aktier och obligationer.
Enligt McKinsey förvaltade aktörer inom den privata kapitalmarknaden omkring 24 000 miljarder dollar i tillgångar, jämfört med 14 000 miljarder dollar 2020.
Av detta uppskattas privata kreditfonder stå för mer än 2 500 miljarder dollar.
Konkurrensen om marknaden hårdnar. I fjol slutförde kapitalförvaltaren Blackrock köpet av dataleverantören Preqin för 2,55 miljarder pund.
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Svag IPO-marknad
Även andra aktörer försöker positionera sig för att dra nytta av det växande behovet av information om privata investeringar.
LSEG har under flera år omvandlats från en traditionell börsoperatör till en global leverantör av finansiell information.
År 2019 köpte koncernen databolaget Refinitiv för 27 miljarder dollar, en affär som gjorde data och analys till en central del av verksamheten.
Koncernen har samtidigt mött utmaningar i form av påtryckningar från aktivistinvesteraren Elliott Management och en svag marknad för börsnoteringar i Storbritannien.
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